Σοκ με τη φωτιά που βύθισε στο σκοτάδι το Χίθροου – Ψάχνουν τα αίτια, χάος με τις ακυρώσεις πτήσεων στο δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου

Κάθε είδους έκτακτη σύσκεψη βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς οι αρχές του Χίθροου και οι αεροπορικές εταιρείες που βασίζονται στο δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου εργάζονται πυρετωδώς για να υλοποιήσουν εναλλακτικά σχέδια. Υπάρχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τα πάντα, αλλά το κύριο ζήτημα για τους υπεύθυνους σχεδιασμού πτήσεων, τις αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη συνοψίζεται σε μία λέξη: χωρητικότητα. Σε μία περίοδο ραγδαίας αύξησης της ζήτησης για ταξίδια, το πρωτοφανές αυτό γεγονός έρχεται να πιέσει τις αερομεταφορές σε όλη την ήπειρο.

Η φωτιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, προσθέτοντας ότι ανοίγει έρευνα για τα αίτια.

Το Γκάτγουικ έχει ήδη δηλώσει ότι θα βοηθήσει όσο μπορεί, αλλά στην πραγματικότητα οι δυνατότητές του είναι περιορισμένες, αφού είναι ήδη υπερφορτωμένο. Αεροδρόμια σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη προσπαθούν να συνδράμουν. Περίπου 120 πτήσεις που βρίσκονταν στον αέρα, εξετράπησαν σε άλλα αεροδρόμια, στο Μάνστεστερ, στην Ολλανδία, στη Φραγκφούρτη. Τουλάχιστον 1.300 αφίξεις και αναχωρήσεις έχουν ακυρωθεί. Την ίδια στιγμή, αεροσκάφη που είναι σταθμευμένα σε διάφορα αεροδρόμια ανά τον κόσμο θα πρέπει τώρα να επανατοποθετηθούν.

❗️ – BREAKING: A major fire at an electrical substation in West London has emergency crews battling intense flames.

The London Fire Brigade has deployed 10 fire engines and approximately 70 firefighters to the scene on Nestles Avenue in Hayes.

A safety cordon is in place,… pic.twitter.com/KILrW7LStR

— The Informant (@theinformant_x) March 21, 2025