Λονδίνο: Μεγάλη πυρκαγιά προκαλεί μπλακ άουτ και αναγκάζει το Χίθροου να κλείσει (βίντεο, φωτογραφίες)

Το αεροδρόμιο αντιμετωπίζει «σημαντική διακοπή ρεύματος» εξαιτίας της φωτιάς, ανέφερε ανακοίνωση του Χίθροου.

«Για την ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων μας, το Χίθροου θα παραμείνει κλειστό έως τις 23:59 της 21ης Μαρτίου», προστίθεται στην ανακοίνωση.

«Συνιστάται στους επιβάτες να μην μετακινηθούν προς το αεροδρόμιο και να επικοινωνήσουν με την αεροπορική τους εταιρεία για περισσότερες πληροφορίες. Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση».

«Ενώ τα πυροσβεστικά συνεργεία ανταποκρίνονται στο περιστατικό, δεν έχουμε σαφή εικόνα για το πότε μπορεί να αποκατασταθεί αξιόπιστα η ηλεκτροδότηση», δήλωσε εκπρόσωπος του Χίθροου, προσθέτοντας ότι το προσωπικό «εργάζεται όσο το δυνατόν πιο σκληρά για την επίλυση της κατάστασης».

Οι επιβάτες δεν πρέπει να μετακινηθούν προς το αεροδρόμιο «σε καμία περίπτωση» μέχρι να επαναλειτουργήσει, τόνισε.

Το Χίθροου είναι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου, εξυπηρετώντας περίπου 1.300 απογειώσεις και προσγειώσεις ημερησίως. Πέρυσι, σημειώθηκε ρεκόρ 83,9 εκατομμυρίων επιβατών που πέρασαν από τους τερματικούς του σταθμούς.

