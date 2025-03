Κωνσταντινούπολη: Η αστυνομία έκανε χρήση πλαστικών σφαιρών σε συγκέντρωση έξω από το δημαρχείο

Παράλληλα, η αστυνομία προέβη και σε ρίψη δακρυγόνων στο πλήθος που συγκεντρώθηκε έπειτα από κάλεσμα του κόμματος CHP του δημάρχου Εκρέμ Ιμάμογλου.



Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν για τη σύλληψη χθες του Ιμάμογλου, δημάρχου που εξελέγη με το αντιπολιτευόμενο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

Σύμφωνα με ανταποκριτές του AFP, οι αστυνομικοί ήθελαν να εμποδίσουν μία ομάδα νεαρών διαδηλωτών που επιχειρούσε να κατευθυνθεί προς την πλατεία Ταξίμ, έναν εμβληματικό χώρο διαμαρτυρίας, που έχει πλήρως αποκλειστεί με μεταλλικά κιγκλιδώματα.

Turkey Protests

Istanbul right now. The protest against Erdogan is only getting stronger. pic.twitter.com/hY63WvNfbp

— Open Source Intel (@Osint613) March 20, 2025