Αντόνιο Κόστα: Ενθαρρυμένος από την τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Ζελένσκι

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο Αντόνιο Κόστα έγραψε πως είχε μια «θετική συζήτηση με τον πρόεδρο Ζελένσκι». «Με ενθάρρυνε η ουσιαστική, τηλεφωνική επικοινωνία του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ», υπογράμμισε.

Positive conversation with President @ZelenskyyUA. I am encouraged by his substantive phone call with @POTUS Donald Trump.

Halting strikes on energy and other civilian infrastructure would be an important and first real step towards ending the war.

We will continue our…

— António Costa (@eucopresident) March 19, 2025