Βιρτζίνια: Συναγερμός για πυροβολισμούς στα κεντρικά γραφεία της CIA

Συναγερμό προκάλεσε στις αμερικανικές αρχές ένας άνδραw που άρχισε να πυροβολεί στο αέρα με καραμπίνα στις κεντρικές εγκαταστάσεις της CIA στη Βιρτζίνια

Aστυνομία και SWAT έχουν περικυκλώσει το κτίριο.

Μαζί με τους διαπραγματευτές που βρίσκονται στο σημείο, είναι ομάδα πυροτεχνουργών της κομητείας Fairfaxαν και δεν έχει γίνει γνωστό ότι υπάρχει βόμβα, ενώ άνθρωποι της CIA βρίσκεται ηγούνται της έρευνας.

Traffic Alert: Dolley Madison Blvd is shut down in both directions between Georgetown Pk and Savile Ln in McLean for a barricade incident at @CIA HQ. Our Special Operations Division is on scene assisting. Please follow police direction. pic.twitter.com/inNeXP7yqi

— Fairfax County Police (@FairfaxCountyPD) March 19, 2025