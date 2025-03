Γάζα: «Στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις» ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ

Κατά τον στρατό του Ισραήλ, οι επιχειρήσεις αυτές έχουν στόχο την επέκταση της ζώνης ασφαλείας.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, στρατεύματα της 252ης Μεραρχίας εισήλθαν στην περιοχή του διαδρόμου Νετζαρίμ.

Την ίδια στιγμή, ο ισραηλινός στρατός ανέπτυξε μία ταξιαρχία στο νότιο τμήμα των συνόρων της Γάζας, προετοιμάζοντας μελλοντικές ενέργειες, κατά την ίδια πηγή.

⭕️ IDF troops began targeted ground activities in central and southern Gaza, over the past day, in order to expand the security zone and to create a partial buffer between northern and southern Gaza. As part of the ground activities, the troops expanded their control further to… pic.twitter.com/TI4068LAJd

— Israel Defense Forces (@IDF) March 19, 2025