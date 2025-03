Η ΕΕ επανεξοπλίζεται: Παρουσιάστηκε η «Λευκή Βίβλος» για την Ευρωπαϊκή Άμυνα

Τη «Λευκή Βίβλο για την Ευρωπαϊκή Άμυνα – Ετοιμότητα 2030» παρουσίασα Ύπατη Εκπρόσωπος Κάγια Κάλας και ο Επίτροπος για την Άμυνα Άντριους Κουμπίλιους, η οποία καθορίζει σημαντικές λεπτομέρειες για το ταμείο για την άμυνα ύψους 150 δισ. ευρώ, αλλά και την ενεργοποίηση των εθνικών ρητρών διαφυγής για την αύξηση των δαπανών για την άμυνα.

Όπως δήλωσε αξιωματούχος, «πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο για την αμυντική δέσμη μέτρων που παρέχει χρηματοδοτικούς μοχλούς στην άμεση διάθεση των κρατών μελών της ΕΕ για να αυξήσουν σημαντικά τις αμυντικές επενδύσεις και τις αμυντικές ικανότητες».

Σε μια εποχή ραγδαίων γεωπολιτικών εξελίξεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει τις προσπάθειές της για την προστασία των πολιτών της και την ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων.

Η ετοιμότητα είναι το κλειδί, θεωρεί η Κομισιόν, τονίζοντας πως «αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ασφάλειά μας σημαίνει ότι επενδύουμε σε μια ισχυρή άμυνα, προστατεύουμε τους ανθρώπους μας και εξασφαλίζουμε ότι διαθέτουμε τους πόρους για να δράσουμε όταν χρειαστεί».

Η Λευκή Βίβλος για την «Ευρωπαϊκή άμυνα και Ετοιμότητα 2030» καθορίζει ένα όραμα για τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης με τη διασφάλιση ότι η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία μπορεί να παράγει με την απαιτούμενη ταχύτητα και τον απαιτούμενο όγκο τη διευκόλυνση της ταχείας ανάπτυξης στρατιωτικών στρατευμάτων και μέσων σε ολόκληρη την ΕΕ

Η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα είναι «made in Europe»: εξασφαλίζοντας τόσο τη μακροπρόθεσμη ασφάλειά μας όσο και οικονομικά οφέλη για όλες τις χώρες της ΕΕ. Θα βοηθήσει επίσης την ΕΕ να ανταποκριθεί στη βραχυπρόθεσμη επείγουσα ανάγκη στήριξης της Ουκρανίας, πάντα σύμφωνα με την Κομισιόν.

Europe can no longer afford to be a bystander in its own security.

Today, we take decisive steps to ensure our defence is in our hands.

We are unveiling the ReARM Europe Plan / Readiness 2030 and the White Paper on the Future of European Defence / Readiness 2030 ↓

— European Commission (@EU_Commission) March 19, 2025