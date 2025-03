Εύφλεκτο σκηνικό μετά τη σύλληψη Ιμάμογλου στην Τουρκία: Ουρές στα ανταλλακτήρια, συγκρούσεις με την αστυνομία

Στην περίφημη οδό Ιστικλάλ, εκατοντάδες άνθρωποι στέκονταν στην ουρά σε ανταλλακτήρια συναλλάγματος.

Μπροστά σε ένα από αυτά τα ανταλλακτήρια, ο 63χρονος Χασάν Γιλντίζ μιλούσε για «πραξικόπημα» κατά του δημάρχου. «Στο παρελθόν ήταν στρατιώτες που πρωτοστατούσαν στα πραξικοπήματα, αλλά σήμερα οι πολιτικοί είναι αυτοί που στρέφουν τον έναν εναντίον του άλλου», λέει ήρεμα στο Γαλλικό Πρακτορείο, παρά το περιπολικό που ήταν σταθμευμένο δέκα μέτρα μακριά.

«Οι ξένοι επενδυτές δεν θα επενδύουν πλέον στην Τουρκία. Ποιος θα ήθελε να επενδύσει σε μια χώρα χωρίς δικαιοσύνη ή κράτος δικαίου;» τόνισε.

Φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης που υποστηρίζουν τον Εκρέμ Ιμάμογλου έσπασαν οδοφράγματα της αστυνομίας κατά τη διάρκεια διαδήλωσης για τη σύλληψή του και η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, ενώ ο αντίκτυπος του δημάρχου Κωνσταντινούπολης ήδη έχει ταρακουνήσει τη χώρα.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, ο πολιτικός που θεωρείται ο κυριότερος αντίπαλος του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τέθηκε υπό κράτηση από την αστυνομία σήμερα, έπειτα από θεαματική επιχείρηση στο σπίτι του, λίγα 24ωρα προτού οριστεί υποψήφιος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την προεδρία στις επόμενες εκλογές.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, (CHP) κάλεσε σε πανεθνικές διαδηλώσεις μετά τη σύλληψη του Ιμάμογλου.

Ωστόσο, το κόμμα είπε πως δεν θα γίνουν διαδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη, την πολυπληθέστερη πόλη της χώρας με πάνω από 16 εκατομμύρια ανθρώπους, λόγω της πολυήμερης απαγόρευσης διαδηλώσεων που επέβαλε ο κυβερνήτης της πόλης.

Το CHP καταδίκασε τη σύλληψη Ιμάμογλου κάνοντας λόγο για «πραξικόπημα» που έχει στόχο να εκτοπίσει τον πολιτικό αντίπαλο του Ερντογάν.

«Η Δημοκρατία ήταν ένα τρένο και ο Ταγίπ Ερντογάν επιβιβαζόταν σε αυτό μόνο όσο του βόλευε. Τώρα, βγήκε από αυτό το τρένο και εντάχθηκε στις τάξεις των πραξικοπηματιών», είπε ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Οζγκούρ Οζέλ σε δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη.

Η σύζυγος του δημάρχου, η Ντιλέκ Ιμάμογλου, θεωρεί τον Ερντογάν υπεύθυνο για την κράτηση του συζύγου της. Ο πραγματικός λόγος της σύλληψής του είναι ότι νίκησε τους αμφισβητίες του στην κάλπη, είπε σε βίντεο.

«Ζούμε σε δικτατορία», είπε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 40χρονος Κουζάι, ένας καταστηματάρχης σε δρόμο με θέα την πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης.

