Τραμπ: Αρνείται ότι μίλησε με τον Πούτιν για την στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία

Η επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν ήρθε μετά από εβδομάδες διαπραγματεύσεων μεταξύ Αμερικανών, Ρώσων και Ουκρανών αξιωματούχων για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία εξέφρασαν κοινό ενδιαφέρον για τον τερματισμό των συγκρούσεων, καταλήγοντας στη συμφωνία για μερική κατάπαυση του πυρός. Οι επίσημες ανακοινώσεις που ακολούθησαν από τις δύο πλευρές, ωστόσο, διέφεραν όσον αφορά κάποιες βασικές λεπτομέρειες.

«Οι ηγέτες συμφώνησαν ότι η πορεία προς την ειρήνη θα ξεκινήσει με κατάπαυση πυρός στον τομέα της ενέργειας και των υποδομών, καθώς και με τεχνικές διαπραγματεύσεις για την εφαρμογή θαλάσσιας εκεχειρίας στη Μαύρη Θάλασσα, πλήρη κατάπαυση του πυρός και μόνιμη ειρήνη», ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο Λευκός Οίκος.

Όπως ανέφερε ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για την Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ, η κατάπαυση πυρός αφορά τις υποδομές γενικά, ισχύει δηλαδή και πέρα ​​από τις ενεργειακές υποδομές, κάτι που δεν αναφέρεται ωστόσο στην αντίστοιχη ανακοίνωση της Μόσχας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου, ο Ρώσος πρόεδρος συμφώνησε σε μια πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ για παύση 30 ημερών σε εκατέρωθεν επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές των δύο χωρών.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως μετά την επικοινωνία Τραμπ και Πούτιν, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές εναντίον «πολιτικών υποδομών» στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου νοσοκομείου.

Στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου αναφέρεται επίσης ότι «τονίστηκε ότι η βασική προϋπόθεση για την αποτροπή της κλιμάκωσης της σύγκρουσης και την προσπάθεια επίλυσής της με πολιτικά και διπλωματικά μέσα θα πρέπει να είναι η πλήρης παύση της ξένης στρατιωτικής βοήθειας και η χορήγηση άδειας στον Κίεβο».

Αυτό δηλαδή που αρνήθηκε στην συνέντευξή του ο Τραμπ ότι συζήτηση με τον Πούτιν.

Στη συνέντευξη ο Τραμπ ρωτήθηκε το εξής: «Τα media του Κρεμλίνου δήλωσαν πράγματι ότι ζήτησε την άμεση διακοπή της βοήθειας προς την Ουκρανία, προκειμένου να καταλήξει σε αυτή τη συμφωνία πολλαπλών φάσεων;». Και ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε: «Όχι, δεν το έκανε». «Δεν μιλήσαμε για βοήθεια, στην πραγματικότητα, δεν μιλήσαμε καθόλου για βοήθεια. Μιλήσαμε για πολλά πράγματα, αλλά η βοήθεια δεν συζητήθηκε ποτέ», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ingraham: The Kremlin media actually stated that he demanded an immediate cessation of aid to Ukraine in order to get to this mull-step deal?

Trump: No. He didn’t. We didn’t talk about aid pic.twitter.com/KISHmbHEo5

