Αυστραλία: Δύο παραλίες γέμισαν με νεκρά ψάρια κι έναν ασυνήθιστο αφρό (βίντεο)

Μια άνθιση μικροφυκών που δημιουργήθηκε από ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες πιθανολογείται ότι αρρώστησε ανθρώπους και θαλάσσια ζωή, καθώς και ότι δημιούργησε τον αφρό που κάλυψε εκατοντάδες μέτρα (μέτρα) ακτογραμμής, δήλωσε ο επικεφαλής επιστημονικός υπεύθυνος της Αρχής Προστασίας Περιβάλλοντος της Νότιας Αυστραλίας Σαμ Γκέιλαρντ.

«Είναι πολύ ανησυχητικό», δήλωσε ο Gaylard στην Australian Broadcasting Corp. «Είναι ασυνήθιστο σε αυτή την κλίμακα. Αυτή την εποχή του χρόνου, όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, έχουμε περιστασιακά μεμονωμένες ανθίσεις, αλλά κάτι τέτοιας κλίμακας είναι σίγουρα λίγο ασυνήθιστο», πρόσθεσε ο Gaylard.

Two beaches in South Australia are closed after toxic foam and dead fish washed ashore.

Officials suspect a microalgal bloom, impacting marine life and surfers.#nocomment pic.twitter.com/Ed3NkIchip

