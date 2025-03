Σημαίες, τρόπαια, μετάλλια και πορτρέτα: Ο Τραμπ μετατρέπει τον Λευκό Οίκο σε μια ολόχρυση γκαλερί

Σχεδόν οκτώ εβδομάδες από την επιστροφή του στην εξουσία, ο Τραμπ έχει τριπλασιάσει τους πίνακες που κρέμονται στους τοίχους του γραφείου του, ενώ ράφια και επιφάνειες έχουν στολιστεί με σημαίες, αγάλματα και πάσης φύσεως στολίσματα.

Και σύμφωνα με το στυλ που έχει ακολουθήσει για δεκαετίες, ο χρυσός είναι παντού: νέα χρυσά ειδώλια, μετάλλια στο τζάκι, χρυσαετοί στα πλαϊνά τραπέζια, επιχρυσωμένοι καθρέφτες ροκοκό στις πόρτες ή φωλιασμένοι στα αετώματα πάνω από πόρτες.

Ακόμη και το τηλεχειριστήριο για την τηλεόραση κάτω από το διάδρομο είναι επίχρυσο.

Ο Πρόεδρος Τραμ είχε φλερτάρει με την ιδέα να κρεμάσει και έναν πολυέλαιο στο Οβάλ Γραφείο, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν τα σχέδιά του. Κάτι που τελικά δεν έπραξε.

Ο Λευκός Οίκος θυμίζει όλο και εντονότερα το σπίτι του Τραμπ στη Φλόριντα, το περίφημο Μαρ α Λάγκο.

Και τα σχέδια δεν σταματάνε στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου. Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ξεκινήσουν εργασίες ανακαίνισης του Κήπου των Ρόδων (Rose Garden), προκειμένου αυτός να μετατραπεί σε αίθριο με «καθιστικό» στα πρότυπα επίσης του Μαρ α Λάγκο.

Στον Νότιο Κήπο (South Lawn) του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ φιλοδοξεί να χτίσει μια νέα αίθουσα χορού για να φιλοξενεί κρατικά δείπνα. Θα είναι και αυτή στα πρότυπα του Μαρ α Λάγκο. Που με τη σειρά της είναι ως αίθουσα εμπνευσμένη από μια ανάλογη τις Βερσαλλίες.

Ο Τραμπ έχει πει εδώ και καιρό ότι θα πληρώσει μόνος του για την ανακατασκευή. Είχε προσφερθεί μάλιστα να το πράξει και επί διακυβέρνησης Ομπάμα.

Όλα δημιουργούν σταδιακά έναν χώρο εργασίας που μοιάζει… περισσότερο με τον Τραμπ.

Ουδέποτε διάσημος για τη μινιμαλιστική του αισθητική, ο Τραμπ αρέσκεται περισσότερο σε τρόπαια, έργα τέχνης και πομπώδη αναμνηστικά.

Ο Τραμπ θεωρεί εδώ και καιρό το γραφείο του ως «εκθεσιακό» χώρο αλλά και ως χώρο εργασίας. Εξίσου.

Επί δεκαετίες, η γωνιακή του σουίτα στον 26ο όροφο του Trump Tower ήταν άλλωστε γεμάτη με συλλεκτικά αντικείμενα στο περβάζι και τα τραπέζια, με φωτογραφίες, κορνίζες και εξώφυλλα περιοδικών να πνίγουν τους τοίχους. Το Οβάλ Γραφείο, ιδιαίτερα το γραφείο του, είναι βεβαίως πολύ πιο «μαζεμένο».

Κάθε προσθήκη στο Οβάλ Γραφείο -ανεξάρτητα πόσο μεγάλη ή μικρή είναι- κινείται στο δικό του στυλ, λένε οι συνεργάτες του, καθώς επιδιώκει να ξαναφτιάξει τον χώρο όπως εκείνος κρίνει.

Το Οβάλ Γραφείο είναι το κέντρο εξουσίας κάθε αμερικανικής κυβέρνησης, αλλά από τότε που επέστρεψε ο Τραμπ σε αυτό, το εν λόγω δωμάτιο έχει γίνει ένα από πλέον «δημόσια» και «ορατά» του Λευκού Οίκου προς τον έξω κόσμο.

Το χρησιμοποιεί για να συναντήσει ξένους ηγέτες που το επισκέπτονται, συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψης εκείνης που κατέληξε στη σύρραξη με τον Ζελένσκι. Το αξιοποιεί ως τόπο ορκωμοσίας μελών του υπουργικού συμβουλίου αλλά και ως φόντο για τις σχεδόν καθημερινές του συναντήσεις με τους δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ ξεκινά τη μέρα του από τις 6 το πρωί, τηλεφωνώντας σε συνεργάτες και επιτελείς για να συζητήσει τι παρακολούθησε στην τηλεόραση, ή διάβασε σε εφημερίδες ή για τα σχέδιά του για την ημέρα που αρχίζει. Το επιτελείο του συνήθως τον αναμένει στη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου γύρω στις 10 ή 11 το πρωί.

Με το που ανέλαβε τα καθήκοντά του ήξερε άμεσα μερικά από τα πορτρέτα που ήθελε να κρεμάσει. Έψαξε όμως και σε πάμπολλους καταλόγους για πιθανά πορτρέτα που θα μπορούσαν επίσης να κρεμαστούν στον τοίχο του Οβάλ Γραφείου, ξεφυλλίζοντας σελίδες επί σελίδων στους πλαστικοποιημένους καταλόγους για να αποφασίσει ποια από τα πορτρέτα των προκατόχων του θα ήθελε να κοσμήσει τους τοίχους του γραφείου.

Ετσι έχει πλέον κρεμάσει σχεδόν 20 πίνακες στο Οβάλ Γραφείο: Άπαντες από προκατόχους του ή από πολιτικούς που αγαπά και εμπνέεται από αυτούς. Εν συγκρίσει, ο Τζο Μπάιντεν είχε έξι πορτρέτα στους τοίχους έναντι μόνον δύο του Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος κρέμασε μόνο εκείνα του Αβραάμ Λίνκολν και του Τζορτζ Ουάσιγκτον, αλλά παραχώρησε τον υπόλοιπο χώρο σε μοντέρνους πίνακες, συμπεριλαμβανομένων δύο του Edward Hopper.

Finally, During his term, Obama had two Edward Hoppers in the Oval Office. Both of red farm buildings. He had excellent taste in art, did Obama. pic.twitter.com/B7IgFuqtlx

Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Μια μεγάλη ελαιογραφία του Ρόναλντ Ρίγκαν βρίσκεται τώρα σε περίοπτη θέση στα αριστερά του Τραμπ καθώς κάθεται στο γραφείο. Απέναντι στο δωμάτιο, μια νέα εικόνα του Ουάσιγκτον κρέμεται πάνω από το τζάκι: όχι πλέον εκείνος ο μικρός πίνακας που κρεμόταν εκεί όταν έφτασε ο Τραμπ τον Ιανουάριο, αλλά ένα επιβλητικό πορτρέτο του του 1776, που απεικονίζει τον ιστορικό πρόεδρο των ΗΠΑ με το ξίφος.

AWESOME! A portrait of the 40th President of the United States, @RonaldReagan —is now hanging up in The Oval Office… pic.twitter.com/lyYqJBf80X

Σχεδόν κάθε τετραγωνική ίντσα των τοίχων έχει πλέον καλυφθεί με ελαιογραφίες των ιδρυτών των ΗΠΑ ή πρώην προέδρων, σε τέτοια πυκνότητα που σχεδόν… διαγκωνίζονται για τη κυριαρχία τους στον τοίχο.

A portrait of George Washington is positioned above the Oval Office fireplace. pic.twitter.com/959BSvnCqD

Και παρότι κοντεύει να συμπληρωθεί δίμηνο από την επιστροφή του στην εξουσία, ο Τραμπ εξακολουθεί να προσθέτει νέα κομμάτια διακόσμησης ή αναμνηστικά στο Οβάλ Γραφείο.

Κάποιοι περιστρεφόμενα, άλλα σε πιο σταθερή βάση.

Στο τραπέζι πίσω από το γραφείο του θα δει κανείς ένα χρυσό αντίγραφο του τροπαίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου , γνωστό ως τρόπαιο Ζιλ Ριμέ (Jules Rimet).

Ο Τραμπ μιλάει άλλωστε συχνά για το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο θα διεξαχθεί τον Ιούλιο σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική, με την πλειοψηφία των αγώνων να διεξάγονται στις ΗΠΑ.

My Lord. Trump has transformed the Oval Office into a gaudy spectacle, plastering every inch with portraits and draping the space in gold.

It’s a surreal reflection of his personality—tacky and self-aggrandizing, fitting for a man more concerned with gilded image than the weight… pic.twitter.com/S4auKEg4Rg

— Chris D. Jackson (@ChrisDJackson) February 14, 2025