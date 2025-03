Το δείπνο με κεριά, 1 εκατ. δολάρια – Το τετ-α-τετ, 5 εκατ. δολάρια

Το αποκαλούν «δείπνο υπό το φως τον κεριών». Για να παραβρεθείς, πρέπει να σου στείλουν πρόσκληση. Αν και καλεσμένος, θα κληθείς να καταβάλεις ένα εκατομμύριο δολάρια. Κι αν προλάβεις να κλείσεις θέση…

Σε ένα τέτοιο δείπνο, που πραγματοποιήθηκε την 1η Μαρτίου, οι καλεσμένοι του Τραμπ στην έπαυλή του Μαρ-α-Λάγκο, στο Palm Beach της Φλόριντα, δαπάνησαν το ιλιγγιώδες ποσό για να βρουν μια θέση στο τραπέζι, σύμφωνα με πρόσκληση που περιήλθε στην κατοχή του WIRED.

Από την άλλη, αν κάποιος είναι επιχειρηματίας και προσβλέπει σε…κάτι καλύτερο, όπως ένα τετ-α-τετ με τον Αμερικανό πρόεδρο, μπορεί να το εξασφαλίσει έναντι 5 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με πηγές που έχουν άμεση γνώση των συναντήσεων.

«Ειδικός καλεσμένος» ο Τραμπ

«Σας προσκαλούμε σε ένα δείπνο υπό το φως των κεριών με ειδικό καλεσμένο τον πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», ανέφερε πρόσκληση που εστάλη στους επίδοξους συνδαιτημόνες του Αμερικανού προέδρου, κάτω από την επικεφαλίδα «MAGA INC.». Η MAGA Inc. ή Make America Great Again Inc. είναι ένα super PAC που υποστήριξε την προεδρική εκστρατεία του Τραμπ το 2024.

«Πρόσθετες πληροφορίες μετά την από την απάντηση»

«Πρόσθετες λεπτομέρειες παρέχονται μετά την απάντηση στην πρόσκληση. Οι RSVPs θα εξυπηρετηθούν με βάση την σειρά προτεραιότητας. Ο χώρος είναι πολύ περιορισμένος. 1.000.000 δολάρια ανά άτομο».

Επίσης στην πρόσκληση δηλωνόταν ρητά ότι «ο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ εμφανίζεται σε αυτή την εκδήλωση μόνο ως κεντρικός ομιλητής και δεν ζητά χρήματα ή δωρεές».

Το «καυτό εισιτήριο» 5 εκατ. δολαρίων

Την ίδια στιγμή, οι κατ’ ιδίαν συναντήσεις των 5 εκατομμυρίων δολαρίων είναι ένα «καυτό εισιτήριο» για πρόσβαση επιχειρηματιών στον πρόεδρο, λέει πηγή που γνωρίζει γι’ αυτές.

«Όσοι δεν πάνε, χάνουν το πλοίο», λέει άλλη πηγή.

Όπως σημείωσαν αυτοί που έχουν σπεύσει για να δηλώσουν πίστη στην νέα κυβέρνηση είναι κατά βάση, κυρίως στελέχη της τεχνολογίας.

Ως γνωστόν, ο Έλον Μασκ, ξόδεψε τουλάχιστον 260 εκατομμύρια δολάρια για την εκλογή του Τραμπ. Αλλά δεν είναι ο μόνος.

Και άλλες εταιρείες τεχνολογίας και στελέχη δώρισαν εκατομμύρια στο ταμείο για την ορκωμοσία του Τραμπ: Η Google, η Microsoft, η Amazon, ο εκτελεστικός πρόεδρος της Amazon, Τζεφ Μπέζος, η Meta, ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, η Uber, ο διευθύνων σύμβουλος της Uber, Ντάρα Χοσροβσάχι, ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, και ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δώρισαν από 1 εκατομμύριο δολάρια.

Πού πηγαίνουν τα χρήματα;

Δεν είναι σαφές πού πηγαίνουν τα χρήματα και για ποιο λόγο θα χρησιμοποιηθούν, αλλά μια πηγή με άμεση γνώση της διοργάνωσης των δείπνων δήλωσε ότι «όλα πηγαίνουν στη βιβλιοθήκη», δηλαδή στην προεδρική βιβλιοθήκη που δήθεν θα κατασκευαστεί μόλις ο Τραμπ αποχωρήσει από το αξίωμα.

Ενώ και προηγούμενοι πρόεδροι έχουν διοργανώσει εράνους για τα κόμματά τους, η φύση, ο χρόνος, η τοποθεσία και η τιμή του δείπνου με τον Τραμπ προκαλούν ανησυχίες στους ειδικούς.

Ανησυχία για έλλειψη ηθικών φραγμών

«Δεν μπορώ να θυμηθώ έναν εν ενεργεία πρόεδρο κατά τις πρώτες εβδομάδες της διακυβέρνησής του να ζητά εκατομμύρια δολάρια για τη συγκέντρωση χρημάτων», λέει ο Don Moynihan, καθηγητής δημόσιας πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν.

«Η ανησυχία αφορά λιγότερο τη συγκέντρωση χρημάτων και περισσότερο στην πρόσβαση που δίνεται και την άσκηση επιρροής από όσους ελπίζουν να τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισης», τονίζει.

«Μέρος αυτού που προκαλεί ανησυχία», προσθέτει ο Moynihan, «είναι η έλλειψη ηθικών φραγμών στη σημερινή διοίκηση Τραμπ, στην οποία δεν φαίνεται να υπάρχει σαφής διαχωριστική γραμμή μεταξύ των επιχειρήσεων και της προεδρίας».