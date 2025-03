Φον ντερ Λάιεν: «Η ΕΕ επεκτείνει τις κυρώσεις σε Ρώσους» – Ορισμένες εξαιρέσεις με παρέμβαση της Ουγγαρίας

Σε ανάρτησή της στο X, η κυρία Φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι οι κυρώσεις περιλαμβάνουν ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση χρηματοδότησης και πόρων και στοχεύουν στην «αύξηση της πίεσης στη Ρωσία».

The EU increases pressure on Russia.

We extend our sanctions on nearly 2400 individuals & entities over Russia’s ongoing aggression against Ukraine, including:

– Travel bans

– Asset freezes

– Ban on funding/resources

Our determination to support Ukraine is decisive.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 14, 2025