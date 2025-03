Η αντίδραση του Ρούτε όταν άκουσε τον Τραμπ να μιλά για προσάρτηση της Γροιλανδίας: Ο διάλογος

Ο πλήρης διάλογος ήταν ο εξής:

Δημοσιογράφος: Ποιο είναι το όραμά σας για πιθανή προσάρτηση της Γροιλανδίας;

Τραμπ: Νομίζω ότι θα συμβεί. Και απλά σκέφτομαι, κάτι που δεν είχα συνειδητοποιήσει πριν, ότι κάθομαι με έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να είναι πολύ καθοριστικός. Ξέρεις, Μαρκ, το χρειαζόμαστε για τη διεθνή ασφάλεια. Έχουμε… πολλά καλά παιδιά που κάνουν βόλτες στις ακτές της και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί».

Ρούτε: «Θα το άφηνα έξω από τη συζήτηση γιατί δεν θέλω να σύρω το ΝΑΤΟ σε αυτό», είπε σχεδόν χαμογελαστός ο Ρούτε και στη συνέχεια απένειμε τα δίκια στον Τραμπ. Αλλά όταν πρόκειται για τις βόρειες θάλασσες και την Αρκτική, έχετε απόλυτο δίκιο. Οι Κινέζοι χρησιμοποιούν τώρα αυτές τις διαδρομές. Γνωρίζουμε ότι οι Ρώσοι χρησιμοποιούν αυτές τις διαδρομές… Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι η περιοχή θα παραμείνει ασφαλής».

BREAKING: The Secretary General of NATO just all-but endorsed Trump’s reasoning for wanting the U.S. to annex Greenland.

REPORTER: What is your vision for potential annexation of Greenland?

TRUMP: “I think it’ll happen. And I’m just thinking, I didn’t give it much thought… pic.twitter.com/T6LgkaAJ57

