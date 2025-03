Ο Τραμπ ενώπιον του Ρούτε: Η προσάρτηση της Γροιλανδίας θα γίνει – Παραγγέλνουμε 48 παγοθραυστικά

«Νομίζω ότι αυτό θα συμβεί», είπε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα παραγγείλουν 48 παγοθραυστικά.

BREAKING: The Secretary General of NATO just all-but endorsed Trump’s reasoning for wanting the U.S. to annex Greenland.

REPORTER: What is your vision for potential annexation of Greenland?

TRUMP: “I think it’ll happen. And I’m just thinking, I didn’t give it much thought… pic.twitter.com/T6LgkaAJ57

— Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 13, 2025