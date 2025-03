Γάζα: Αναζητώντας τους νεκρούς τους στους ομαδικούς τάφους του Αλ Σίφα

Τα 38 από τα θύματα αναγνωρίστηκαν και παραδόθηκαν στους συγγενείς τους, που τα έθαψαν σε κοντινά νοσοκομεία, είπε ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας, ο Μαχμούντ Μπασάλ. Για τα άλλα δέκα πτώματα θα χρειαστεί να γίνουν ιατροδικαστικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, περίπου 160 νεκροί παραμένουν ακόμη θαμμένοι στο νοσοκομειακό συγκρότημα. Η επιχείρηση εκταφής θα συνεχιστεί για πολλές ημέρες.

Οι νεκροί αυτοί είχαν ταφεί από το ιατρικό προσωπικό και από απλούς πολίτες την εποχή που λόγω των επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού δεν ήταν δυνατόν να μεταφερθούν σε νεκροταφεία.

Medical teams and volunteers removed 40 bodies from mass graves inside Al Shifa Hospital in Gaza! pic.twitter.com/ZEMlwYPWmP

— Motasem A Dalloul (@AbujomaaGaza) March 13, 2025