Λευκός Οίκος: Απόσυρση – ρεκόρ για τον αντιεμβολιαστή εκλεκτό του Τραμπ

Η επιτροπή υγείας της Γερουσίας ανακοίνωσε ότι ο Ουέλντον αποσύρεται λίγο προτού ξεκινήσει η κατάθεσή του ενώπιον της εν λόγω επιτροπής.

Weldon Out as CDC Nominee

-Big Pharma’s Vaccine Racket Rolls On

Dr. Dave Weldon’s nomination to lead the CDC was yanked by the White House today, just hours before his Senate hearing.

Insiders say his vaccine skepticism sank him—the votes just weren’t there. This exposes a… pic.twitter.com/Vw6yuV1GHS

— Jonny Paradise (@plantparadise7) March 13, 2025