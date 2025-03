Το «μήνυμα» της στρατιωτικής στολής από τον Πούτιν – Δύσκολες ώρες για τους Ουκρανούς στο Κουρσκ

Την ίδια ώρα που «τρέχει» το deal ΗΠΑ – Ουκρανίας για κατάπαυση πυρός ενός μήνα, το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ ελπίζει να γίνει δεκτό από τον Πούτιν, απειλώντας σε διαφορετική περίπτωση με «καταστροφικές κυρώσεις», ο Ρώσος πρόεδρος στέλνει μήνυμα πως δεν «ιδρώνει».

Τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν να προελαύνουν στην ανατολική Ουκρανία, ενώ ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σίρσκι, ομολογεί υποχώρηση.

«Είναι αμφίβολο εάν η Μόσχα θα αποδεχθεί το αμερικανικό σχέδιο κατάπαυσης του πυρός», λένε στη Ναυτεμπορική, Ευρωπαίοι διπλωμάτες, που έχουν θητεύσει στο παρελθόν στη ρωσική πρωτεύουσα.

Η Ρωσία δεν έχει ακόμη δώσει σήμα ότι θα υπογράψει για οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός, ενώ οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η Μόσχα εξακολουθεί να έχει μια πληθώρα λύσεων που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν ακόμη και την συμφωνία για μια προσωρινή παύση των εχθροπραξιών. Όπως δηλώνουν, ο δρόμος προς οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία είναι ακόμη δύσβατος.

Throughout the entire time I have followed Putin, I have only seen him in military attire on two or three occasions. This is the first time since the start of the SMO that he is openly positioning himself as a military leader. And this sends a clear message to the USA, Ukraine,… pic.twitter.com/FDXgLCvnUs

