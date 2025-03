Η Ρωσία επιστρατεύει ένα όπλο αιώνων κατά των drones της Ουκρανίας: Άλογα και γαϊδούρια

Σχετικές εικόνες είχαν δοθεί στη δημοσιότητα πριν από περίπου έναν μήνα. Σε νέο εκτενές ρεπορτάζ της η Wall Street Journal εξηγεί πως τα οπληφόρα μεταφέρουν προμήθειες και στρατιώτες για να αποφύγουν τον εντοπισμό από drones, τα οποία μπορούν εύκολα να εντοπίσουν και να πλήξουν τεθωρακισμένα και άλλα οχήματα κοντά στις πρώτες γραμμές.

Ενώ τα άλογα και τα γαϊδούρια δεν αποτελούν κεντρικό στοιχείο των ρωσικών επιχειρήσεων, η επιστροφή τους υποδηλώνει το πώς ένας υψηλής τεχνολογίας πόλεμος απαιτεί και δημιουργικές χρήσεις παλιότερων πολεμικών μεθόδων, από χαρακώματα μέχρι μοτοσικλέτες.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν καταστήσει τα drones πανίσχυρα όπλα έχουν οδηγήσει και τις δύο πλευρές σε αγώνα προσαρμογής. Κάποιες λύσεις περιλαμβάνουν την ανάπτυξη προηγμένου εξοπλισμού, όπως λέιζερ ή ηλεκτρονικούς παρεμβολείς για την εξουδετέρωσή τους. Άλλες είναι πιο αυτοσχέδιες: από καραμπίνες που χρησιμοποιούνται για να τα καταρρίψουν, μέχρι πρόχειρες μεταλλικές ασπίδες συγκολλημένες σε οχήματα.

Ο Ουκρανός λοχίας Ίγκορ Βιζίρενκο, που έχει πολεμήσει ενάντια σε drones, τεθωρακισμένα και άρματα μάχης σε ένα από τα πιο σκληρά μέτωπα του πολέμου, είδε για πρώτη φορά Ρώσους πάνω σε άλογα μέσω drone. «Οι Ρώσοι είναι αρκετά ευρηματικοί», θυμάται ότι σκέφτηκε τότε. «Ο πόλεμος πλέον είναι drones και πυροβολικό. Μόλις τα οχήματά τους πλησιάζουν τη γραμμή του μετώπου, οι Ουκρανοί τα καταστρέφουν», εξηγεί.

Σε μια παρόμοια επιστροφή στις βασικές μεθόδους, η μονάδα του Βιζίρενκο χρησιμοποιεί καρότσια για να μεταφέρει ξύλα, προμήθειες και τραυματίες για χιλιόμετρα προς και από το μέτωπο. Αυτά τα χειροκίνητα αμαξίδια, παρόμοια με όσα χρησιμοποιούνται σε αποθήκες και γραφεία για μικρά φορτία, βοηθούν να μένουν τα οχήματα εκτός εμβέλειας των ρωσικών drones.

Ο πόλεμος έχει συμβάλει στην ανάπτυξη νέας γενιάς στρατιωτικής τεχνολογίας. Πρόσφατα, οι ουκρανικές δυνάμεις παρουσίασαν έναν ρομποτικό σκύλο και μη επανδρωμένα εδάφια οχήματα.

Η χρήση αλόγων στον πόλεμο χρονολογείται περίπου από το 1500 π.Χ., όταν έσερναν άρματα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.

Αργότερα, αποτέλεσαν πυλώνα των στρατών για μεταφορές και επιθέσεις ιππικού. Πολλοί Ουκρανοί μάλιστα είναι υπερήφανοι για την κοζάκικη κληρονομιά τους, που συνδέεται με τις δεξιότητες ιππασίας στη μάχη. Ωστόσο, μέχρι το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, τα άλογα και τα γαϊδούρια είχαν αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από οχήματα. Οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν άλογα στην αρχή της εισβολής στο Αφγανιστάν, αλλά οι στρατοί των ανεπτυγμένων χωρών τα διατηρούν πλέον μόνο για τελετουργικές χρήσεις.

Σήμερα στο ουκρανικό μέτωπο, στα ερείπια, με drones να επιτηρούν κάθε κίνηση, οι στρατιώτες μετακινούνται πεζοί ή χρησιμοποιούν πιο ευέλικτα μέσα. Και οι δύο πλευρές καταφεύγουν σε μοτοσικλέτες και τετράτροχα. Η Ρωσία έχει επίσης χρησιμοποιήσει μεμονωμένους στρατιώτες, που οι Ουκρανοί αποκαλούν «καμήλες», για να τρέχουν μεταφέροντας πυρομαχικά και άλλες προμήθειες.

