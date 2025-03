«Ησυχία ανθρωπάκο»: Μασκ και Ρούμπιο απέναντι στον υπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας

Η Βαρσοβία είναι ο μεγαλύτερος δωρητής της Ουκρανίας για τη χρηματοδότηση τερματικών σταθμών για το διαστημικό σύστημα επικοινωνιών, το οποίο αποτελεί κρίσιμο εργαλείο στον αγώνα του Κιέβου κατά της εισβολής του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Όμως ο Μασκ φέρεται να απειλεί ότι θα αφαιρέσει την πρόσβαση του Κιέβου στο δορυφορικό του δίκτυο και σε ανάρτησή του στο X την Κυριακή επανέλαβε τις απειλές του, υποστηρίζοντας ότι «ολόκληρη η πρώτη γραμμή της Ουκρανίας θα καταρρεύσει» εάν τα στρατεύματα της χώρας αποκοπούν από το Starlink, το οποίο διαχειρίζεται η SpaceX που ανήκει στον Μασκ.

Σε απάντηση στην ανάρτηση του Μασκ, ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι τόνισε ότι το πολωνικό υπουργείο Ψηφιοποίησης είναι ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους του Starlink στην Ουκρανία, με τη Βαρσοβία να χρηματοδοτεί τα μισά από τα 42.000 τερματικά Starlink που λειτουργούν στη χώρα με κόστος περίπου 50 εκατ. δολάρια ετησίως.

«Εάν η SpaceX αποδειχθεί αναξιόπιστος πάροχος, θα αναγκαστούμε να αναζητήσουμε άλλους προμηθευτές», έγραψε ο Σικόρσκι στην ανάρτησή του στο X, κάνοντας λόγο για «ηθική» του Μασκ να «απειλεί το θύμα της επιθετικότητας».

Ο Μασκ απάντησε: «Ησυχία, ανθρωπάκο. Πληρώνεις ένα ελάχιστο ποσοστό του κόστους. Και δεν υπάρχει κανένα υποκατάστατο για το Starlink».

Be quiet, small man.

You pay a tiny fraction of the cost.

And there is no substitute for Starlink.

— Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2025