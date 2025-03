Τραμπ: «Αχάριστος» ο Ζελένσκι – «Πήρε τα χρήματά μας, όπως παίρνεις καραμέλες από τα παιδιά»

Ειδικότερα, σε συνέντευξη που παραχώρησε την Κυριακή στο Fox, ο Τραμπ δήλωσε πως ο Ζελένσκι πήρε τα χρήματα που του έδωσε η κυβέρνηση Μπάιντεν «όπως παίρνεις τις καραμέλες από ένα μωρό».

Trump on Zelensky:

He took U.S. money like candy from a baby… I don’t think he’s grateful.

They fought because someone had to use the weapons. pic.twitter.com/fQbBljSMsg

— Clash Report (@clashreport) March 9, 2025