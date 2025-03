ΗΠΑ: Μεγάλες πυρκαγιές στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης – Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η κομητεία Σάφολκ

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθι Χοκούλ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην κομητεία Σάφολκ καθώς οι πυρκαγιές μαίνονταν – με τις συνθήκες θύελλας να αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι το βράδυ της Κυριακής.

Το Long Island είναι νησί ανατολικά του Μανχάταν της Νέας Υόρκης στο οποίο βρίσκεται το Κουίνς και το Μπρούκλυν.

Η πρώτη πυρκαγιά ξεκίνησε περίπου στη 1 μ.μ. και άλλες τρεις ξέσπασαν κατά τη διάρκεια της ημέρας, δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της κομητείας Εντ Ρομέιν στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το απόγευμα του Σαββάτου.

Helicopters were deployed in the fight against the Long Island wildfires on Saturday. pic.twitter.com/w4bqMQxDPG

