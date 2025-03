Έλον Μασκ: Χάνει την επιρροή στον Τραμπ; Η μετωπική με Ρούμπιο και το «άδειασμά» του

Ήδη οι πρώτες ενδείξεις για σοβαρά αγκάθια στις σχέσεις του με άλλους υπουργούς, αλλά και για προσπάθεια του προέδρου των ΗΠΑ να τον «περιορίσει» έχουν έρθει στο φως.

Οι New York Times περιγράφουν μία άκρως εκρηκτική συνάντηση στην αίθουσα του υπουργικού συμβουλίου του Λευκού Οίκου. Ο Μάρκο Ρούμπιο ήταν έξαλλος. Καθισμένος δίπλα στον πρόεδρο άκουγε μια σειρά επιθέσεων από τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο.Δεν έχεις απολύσει «κανέναν», είπε ο Μασκ στον Ρούμπιο, προσθέτοντας περιφρονητικά ότι ίσως ο μόνος που είχε απολύσει ήταν ένα μέλος του προσωπικού από το Υπουργείο Αποτελεσματικότητας της Κυβέρνησης του Μασκ.

Ο Ρούμπιο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ήταν έξαλλος με τον Μασκ για εβδομάδες, από τη στιγμή που η ομάδα του ουσιαστικά έκλεισε μια ολόκληρη υπηρεσία που υποτίθεται ότι ήταν υπό τον έλεγχό του: τον Οργανισμό Διεθνούς Ανάπτυξης των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχε εκφράσει σε προσωπικές συζητήσεις την οργή του για την απόφαση αυτή του Μασκ. Αλλά στη συνάντηση της Πέμπτης είχε την ευκαιρία να πει τα πάντα και ενώπιον του Ντόναλντ Τραμπ.

