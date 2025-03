Οι τζιχαντιστές «με γραβάτα» σφαγιάζουν Αλαουίτες και Χριστιανούς στη Συρία, αλλά η Δύση σιωπά

Τζιχαντιστικές πολιτοφυλακές μεταμορφώθηκαν σε «κυβερνητικά στρατεύματα» και εξαπολύουν επιθέσεις με στρατιωτικά ελικόπτερα και τανκς σε πολλά χωριά,

Το Συριακό Δίκτυο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (SNHR) κάνει λόγο για εκατοντάδες , αλλά πληροφορίες της Ναυτεμπορικής από θρησκευτικές πηγές και ανθρωπιστικές οργανώσεις στην περιοχή, όπως το Coast Youth Forum, κάνουν λόγο για περισσότερους από 2.400 νεκρούς.

Βίντεο που πληθαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν συνοπτικές εκτελέσεις, νεκρούς πεταγμένους στους δρόμους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. «Πρόκειται για σφαγή αμάχων, θύματα εκτελέσεων με συνοπτικές διαδικασίες, από τις με τζιχαντιστικές, με τρόπο που θυμίζει Αλ Κάιντα», λένε αυτόπτες μάρτυρες. «Οι δυνάμεις ασφαλείας των υπό την ηγεσία των τζιχαντιστών νέας κυβέρνησης της Δαμασκού, σκορπούν τον τρόμο στα χωριά της ενδοχώρας της Λατάκειας και του Ταρτούς.

Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται συνεχώς, όπως και τα βίντεο στα κοινωνικά μέσα με τα μοιρολόγια των οικογενειών, που θρηνούν τους ανθρώπους τους. Αψυχα κορμιά ανδρών, γυναικών και παιδιών, στοιβαγμένα στο πάτωμα, σε καναπέδες, με τραύματα από σφαίρες και μαχαιριές.

Μπροστά στην κατακραυγή ,το συριακό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε μάλιστα έρευνα, προειδοποιώντας ότι θα περάσουν από στρατοδικεία όσοι παραβιάσουν τις «εντολές που έδωσε η κεντρική διοίκηση» κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην παράκτια περιοχή.

Η κυβέρνηση των τζιχαντιστών πάντως ανακοίνωσε επίσης ότι έκλεισε τους δρόμους που οδηγούν στις περιοχές της Λατάκειας και της Ταρτούς, για να «αποτρέψει τις παραβιάσεις» και «να αποκαταστήσει σταδιακά τη σταθερότητα».

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με έδρα το Λονδίνο, το οποίο εργάζεται εδώ και σχεδόν 20 χρόνια για να τεκμηριώσει τις παραβιάσεις στη χώρα, αναφέρει ότι οι συγκρούσεις μπορεί να ξεκίνησαν ανάμεσα στις δυνάμεις ασφαλείας με κάποιες πολιτοφυλακές πιστές στο καθεστώς Άσαντ, αλλά στη συνέχεια, η βία εξαπλώθηκε εναντίον του άμαχου πληθυσμού της κοινότητας των Αλαουιτών και των Χριστιανών.

«Στην πόλη Μπανίγιας, οι τζιχαντιστές εξαπέλυσαν επιδρομές σπίτι με σπίτι και σκότωσαν αδιάκριτα οποιονδήποτε ήταν μέσα. Δεν είναι μόνο Σύροι τζιχαντιστές ,αλλά και μισθοφόροι από άλλες χώρες, φαίνονται Καυκάσιοι ή Ασιάτες», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa.

Η Μπανίγιας, μια μικτή παραλιακή πόλη Αλαουιτών, Σουνιτών και Χριστιανών που κάποτε ήταν ο τόπος σφαγής περισσότερων από 100 ανθρώπων από τις δυνάμεις του Άσαντ το 2013, είναι μια από τις πόλεις που επλήγησαν περισσότερο: τοπικοί σουνίτες μαχητές, πολλοί από τους οποίους ήταν συγγενείς των θυμάτων της σφαγής πριν από 12 χρόνια, έκαψαν σπίτια. «Το κάψιμο μυρίζει ωραία!» λέει ένας τζιχαντιστής πολιτοφύλακας, γελώντας καθώς βιντεοσκοπειί με το κινητό του, τους έρημους δρόμους μιας πληγείσας γειτονιάς, με στήλες καπνού που υψώνονται από τα καμμένα σπίτια.

Στην πόλη, υπάρχουν επίσης αναφορές για ομαδικούς τάφους. «Πάνω από 2.000 Αλαουίτες άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, έχουν σφαγιαστεί εν ψυχρώ». Επιθέσεις με κίνητρο το «σεχταριστικό θρησκευτικό μίσος» που συνοδεύονται από «σαρκαστικά τραγούδια κατά της κοινότητας των Αλαουιτών, κλοπές αυτοκινήτων και πλήρη καταπάτηση κάθε έννοιας ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Ο επικεφαλής των τζιχαντιστών, «πρόεδρος» της Συρίας, Αχμεντ αλ Σαράα, υποστήριξε ουσιαστικά τις συνεχιζόμενες δολοφονίες. Προέτρεψε τους Αλαουίτες αντάρτες «να αφήσουν τα όπλα και να παραδοθούν πριν η κατάσταση γίνει πολύ άσχημη γι αυτούς.

Αλλά, «αυτό που συμβαίνει δεν είναι αγώνας μεταξύ της νέας κυβέρνησης και του προηγούμενου καθεστώτος. Πρόκειται, για γενοκτονία των Αλαουιτών, των Χριστιανών και άλλων μειονοτήτων», αναφέρουν θρησκευτικές πηγές στην περιοχή.

Ο Αραβικός Σύνδεσμος καταδίκασε «τις πράξεις βίας και τις ανεξέλεγκτες δολοφονίες». Το ίδιο έκανε και η Γαλλία-η μόνη δυτική χώρα, που καταδίκασε σθεναρά τις «στοχευμένες επιθέσεις εναντίον αμάχων και αιχμαλώτων Αλαουιτών».

Ο ΟΗΕ έχει επίσης απευθύνει έκκληση για τον τερματισμό της βίας στη Λατάκεια.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών κρατώντας πάντως ίσες αποστάσεις , έγραψε στο «Χ»:

«Είμαστε βαθιά ανήσυχοι από τις αναφορές για βίαιες συγκρούσεις με πολυάριθμα θύματα αμάχων στη Συρία.

Καλούμε όλες τις πλευρές να επιδείξουν υπευθυνότητα και να αναζητήσουν ειρηνικές λύσεις, αποφεύγοντας ενέργειες που θα πυροδοτήσουν περαιτέρω τις εντάσεις. Αυτές οι εξελίξεις αυξάνουν την επείγουσα ανάγκη για μια συμπεριληπτική διαδικασία πολιτικής μετάβασης και για την εξασφάλιση της προστασίας όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων, στο πνεύμα της εθνικής ενότητας».

We are deeply alarmed by reports of violent clashes with numerous civilian casualties in Syria. We call on all sides to show responsibility and seek peaceful solutions, refraining from actions that would further inflame tensions.

March 8, 2025