Λονδίνο: Ο άνδρας που σκαρφάλωσε στο Big Ben ποστάρει στα social media – Συνεχίζουν οι διαπραγματευτές (βίντεο)

Ο άνδρας, ξυπόλητος, έχει έρθει σε επαφή πολλές φορές με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τους διαπραγματευτές κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά παραμένει αρκετά μέτρα ψηλά, σε ένα περβάζι του Πύργου Ελισάβετ, κρατώντας μια παλαιστινιακή σημαία σε μια προφανή διαμαρτυρία.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου δήλωσε ότι κλήθηκε στο σημείο, στο κέντρο του Λονδίνου, στις 7:24 το πρωί του Σαββάτου.

Φωτογραφίες δείχνουν τον άνδρα καθισμένο στο περβάζι, με τη σημαία και ένα κεφιγιέ – ένα παραδοσιακό μαντίλι που φορούν άνδρες στη Μέση Ανατολή – τυλιγμένο γύρω από τη διακοσμητική λιθοδομή του πύργου. Μια μεγάλη κόκκινη κηλίδα, που φαίνεται να είναι αίμα, διακρίνεται στο σημείο όπου βρίσκονται τα πόδια του αναρριχητή. Μετά την παραβίαση ασφαλείας στο Κοινοβούλιο, ένα πυροσβεστικό όχημα ανέβασε αργότερα μια εναέρια πλατφόρμα στο ίδιο ύψος με τη θέση του άνδρα.

Τρία άτομα πάνω στην πλατφόρμα μιλούν στον άνδρα, ο οποίος στέκεται λίγα μέτρα πιο πέρα.

Ο άνδρας μοιράζεται βίντεο στο Instagram από το σημείο του πύργου όπου βρίσκεται. Λέει στους διαπραγματευτές ότι θα κατέβει «με τους δικούς του όρους».

