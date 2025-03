Ουκρανία: Πολύνεκρο ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια του Ντονέτσκ – Για 14 νεκρούς μιλούν οι Ουκρανοί

Η ουκρανική πλευρά κάνει λόγο για 14 νεκρούς έως αυτήν την ώρα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας, η ρωσική επίθεση κατά της ουκρανικής πόλης έγινε με βαλλιστικούς πυραύλους, πολλαπλές εκτοξεύσεις ρουκετών και drones, καταστρέφοντας πολυώροφα κτίρια και αυτοκίνητα.

Dobropillia is a city in Pokrovsk district, Donetsk Oblast, Ukraine. Attacked by Russia pic.twitter.com/3sjTGz6J4W

To Υπουργείο ανέφερε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν ένα δεύτερο χτύπημα κατά των σωστικών συνεργείων ενώ έδιναν μάχη με πυρκαγιά.

Terrible night in Dobropillia, Donetsk region. Russia is again insidiously attacking civilians who were probably sleeping…

Operatyvnyi_Donbas/Telegram pic.twitter.com/cFs8Pss1wW

— Denys from Kharkiv (@GlushkoDenys) March 7, 2025