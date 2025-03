Καναδάς: Πυροβολισμοί σε παμπ, 12 τραυματίες

Οι αρχές για την ώρα δεν έχουν δημοσιοποιήσει περιγραφή του υπόπτου, για το περιστατικό που έγινε κοντά στο εμπορικό πολυκατάστημα Scarborough Town Centre στη διοικητική περιοχή Σκάρμπορο του Τορόντο, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CTV News, που επικαλείται την αστυνομία.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών του Τορόντο δήλωσαν στο καναδικό τηλεοπτικό κανάλι CP24 Media ότι είναι μία «δυναμική κατάσταση» και ότι υπάρχουν τραυματίες με ελαφρά, αλλά και σοβαρά τραύματα.

BREAKING: 11 or more people shot at pub near Scarborough Town Center in Toronto, Canada.

Suspect is still at large. pic.twitter.com/k0K3ttW2vy

— Diligent Denizen (@DiligentDenizen) March 8, 2025