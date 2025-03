Νότιο Σουδάν: Ελικόπτερο του ΟΗΕ δέχτηκε πυρά – Ένας νεκρός

«Ένα ελικόπτερο των Ηνωμένων Εθνών που διεξήγαγε επιχείρηση εκκένωσης στο Νασίρ, στην πολιτεία Άνω Νείλου, δέχτηκε πυρά σήμερα, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός μέλους του πληρώματος και τον σοβαρό τραυματισμό δύο άλλων μελών», ανακοίνωσε η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Νότιο Σουδάν (UNMISS).

An attack on an #UNMISS helicopter undertaking an evacuation process in conflict-affected Nasir, #SouthSudan resulted in a crew member killed and two other injured. Several of those being extracted were also reportedly killed. The mission urges all actors to refrain from further… pic.twitter.com/VaJYwM33rc

— UNMISS (@unmissmedia) March 7, 2025