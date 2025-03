Ερντογάν προς Ε.Ε.: Η Τουρκία θέλει αναζωογόνηση ενταξιακών διαπραγματεύσεων

«Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τον αποκλεισμό μας από την προμήθεια αμυντικών προϊόντων της Ε.Ε. και από τα προγράμματα ανασυγκρότησης», σημείωσε ο Τούρκος πρόεδρος σε δηλώσεις του, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

Είπε επίσης ότι «αναμένουμε από την Ε.Ε. να υιοθετήσει πιο στρατηγική προσέγγιση για να αναζωογονήσει τις ενταξιακές μας διαπραγματεύσεις».

