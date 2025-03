Γερμανία: Απεργία σε 11 αεροδρόμια τη Δευτέρα

Λόγω της απεργίας, αναμένεται να επηρεαστούν πτήσεις.

Πέρα από το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, από την απεργία θα επηρεαστούν επίσης, μεταξύ άλλων, τα αεροδρόμια του Βερολίνου, του Μονάχου, του Ντίσελντορφ και του Αμβούργου.

Η λεγόμενη «προειδοποιητική απεργία» έρχεται μετά την αποτυχία του δεύτερου γύρου διαπραγματεύσεων για τους μισθούς των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με τη Deutsche Welle.

Το συνδικάτο εργαζομένων Verdi διεκδικεί συμφωνία επί μίας συλλογικής σύμβασης εργασίας για περίπου 2,5 εκατ. εργαζομένους του δημοσίου τομέα.

Μεταξύ των αιτημάτων, είναι αύξηση μισθών κατά 8%, υψηλότερα μπόνους και τρεις επιπλέον ημέρες άδειας.

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και την τοπική αυτοδιοίκηση, οι προτάσεις των εργαζομένων δεν είναι οικονομικά εφικτές.

