Πάπας Φραγκίσκος: «Ήρεμη η νύχτα» για τον Ποντίφικα

Την Πέμπτη, η κατάσταση του Πάπα Φραγκίσκου παρέμενε σταθερή, χωρίς «κανένα επεισόδιο αναπνευστικής ανεπάρκειας». Το Γραφείο Τύπου της Αγίας Έδρας δήλωσε ότι «δεδομένης της σταθερότητας της κλινικής του κατάστασης, το επόμενο ιατρικό δελτίο θα εκδοθεί το Σάββατο».

