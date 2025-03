Όρμπαν: Ζητά ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ

«Οι συναντήσεις μου στη Γαλλία επιβεβαίωσαν ότι παρότι μπορεί να διαφωνούμε για τους τρόπους που θα επιτευχθεί η ειρήνη, συμφωνούμε ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις αμυντικές δυνατότητες των ευρωπαϊκών εθνών και ότι αυτές οι προσπάθειες θα πρέπει να ενδυναμώσουν τα κράτη-μέλη και όχι τους γραφειοκράτες των Βρυξελλών», έγραψε ο Όρμπαν στο X πριν από τη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών.

My meetings in France confirmed that while we may disagree on the modalities of peace, we do agree that we must strengthen the defence capabilities of European nations, & these efforts should empower member states rather than Brussels bureaucrats. pic.twitter.com/FDdZTuOnb8

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 6, 2025