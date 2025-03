Γιατί ο Μάρκο Ρούμπιο εμφανίστηκε live με έναν μαύρο σταυρό στο μέτωπο

Το σκηνικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox news και προκάλεσε, ευλόγως, απορίες.

H Τετάρτη των Τεφρών, στην καθολική εκκλησία, είναι η πρώτη ημέρα της Τεσσαρακοστής που λαμβάνει χώρα εξήμισι εβδομάδες πριν από το Πάσχα.

Θεωρείται μια επίσημη υπενθύμιση της ανθρώπινης θνητότητας και της ανάγκης για συμφιλίωση με τον Θεό, σηματοδοτεί δε την έναρξη της περιόδου της μετανοίας της Σαρακοστής. Τηρείται συνήθως με τη διανομή της στάχτης και με τη νηστεία.

The Secretary of State of the United States, Marco Rubio is taken by the media after he appeared on FoxNews with a Christian symbol on his face, while he was talking about the war between Ukraine and Russia, which he described as one between the United States and Russia. pic.twitter.com/9bmH29gZ4I

Οι ανατολικές ορθόδοξες εκκλησίες ξεκινούν τη Σαρακοστή την Καθαρά Δευτέρα και δεν τηρούν την Τετάρτη της Τέφρας.

Όσον αφορά στον σχηματισμό του Σταυρού, οι στάχτες απλώνονται με τα χέρια στο μέτωπο κάθε πιστού την συγκεκριμένη Τετάρτη, ενώ οι στάχτες λαμβάνονται από τα απομεινάρια που έχουν αφήσει οι καμένοι φοίνικες που είχαν χρησιμοποιηθεί την προηγούμενη χρονιά στη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων.

⚠️Proxy conflict

U.S. Secretary of State Marco #Rubio, in an interview with #FoxNews, characterized the war in #Ukraine as a “proxy conflict between nuclear powers” and stated that Trump views it as a “protracted stalemate” that must end.

He pointed out that #Ukraine‘s allies… pic.twitter.com/B8kY9v2XIH

— Аутсайдер UA (@outsiderukraine) March 6, 2025