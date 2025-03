Συνάντηση Όρμπαν – Λεπέν: «Συναντήθηκα με την επόμενη Πρόεδρο της Γαλλίας»

Ο Όρμπαν συναντήθηκε με την Μαρίν Λε Πεν και έγραψε ένα μήνυμα στο X μετά τη συνάντηση το πρωί της Πέμπτης, στο οποίο αποκάλεσε την ηγέτιδα της Εθνικής Συσπείρωσης μέλλουσα πρόεδρο της Γαλλίας, πριν αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες: «Αφότου συναντήθηκα με τον πρώην και τον νυν πρόεδρο της Γαλλίας, ήταν χαρά μου να συναντηθώ και με την επόμενη πρόεδρο».

After meeting with both the former and current Presidents of France, it was a pleasure to meet with the future President. Thank you for the insightful discussion @MLP_officiel! pic.twitter.com/ThWhw8xSIU

