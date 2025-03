Ετοιμοι για σύνοδο – εφιάλτη στις Βρυξέλλες οι ηγέτες της ΕΕ

Αν κάτι περισσότερο φοβούνται οι Ευρωπαίοι ηγέτες που συγκεντρώνονται αύριο στις Βρυξέλλες είναι οι εξελίξεις να τους ξεπεράσουν ενόσω συσκέπτονται.

Σωστά σημειώνουν αρθρογράφοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεν συνηθισμένη στις κρίσεις, αλλά αυτή που βιώνει τώρα είναι ίσως εκείνη που θα τις «ξεπεράσει όλες».

Καθώς οι 27 ηγέτες του μπλοκ συγκεντρώνονται στις Βρυξέλλες την Πέμπτη, γνωρίζουν καλά ότι μια ολόκληρη αρχιτεκτονική ασφάλειας, αυτή που στήθηκε μετά το 1945 και εξαρτάται από την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, μπορεί να καταρρεύσει ανά πάσα στιγμή.

Αξιωματούχοι ευρωπαϊκών κυβερνήσεων είπαν στο POLITICO ότι έχει έρθει η στιγμή τα λόγια να μεταφραστούν σε πράξη, ωστόσο κάποιοι ήδη φοβούνται ότι κάτι μπορεί να πάει «φρικτά στραβά».

Κοινή ανησυχία όσων βρίσκονται κοντά στην όλη συζήτηση είναι ότι τα γεγονότα «τρέχουν πιο γρήγορα από ό,τι μπορούν να αντιμετωπισθούν».

«Το εφιαλτικό σενάριο είναι το εξής: Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν σύντομα μια συμφωνία που αποδέχεται τις περισσότερες από τις απαιτήσεις της Ρωσίας και στη συνέχεια λένε στην Ουκρανία και την Ευρώπη το take or leave it.

Αυτό τουλάχιστον εκτιμά ο Μάλκολμ Τσάλμερς, αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Royal United Services Institute, λονδρέζικου think tank επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής και άμυνας.

Και δεν φοβούνται μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι επίσης επιφυλακτικοί με κάποια δικά τους μέλη.

Η αυριανή (Πέμπτη) Σύνοδος Κορυφής είναι μια εσπευσμένα οργανωθείσα σύνοδος, λίγες μόλις ημέρες μετά τις λιγότερο επίσημες μαζώξεις σε Παρίσι και Λονδίνο.

Εκτροχιασμός

Έμπειροι διπλωμάτες προετοιμάζονται για ένα ακόμη σενάριο: Μια φιλορωσική ομάδα ηγετών με επικεφαλής τον Ούγγρο Βίκτορ Όρμπαν να εκτροχιάσει το όλο θέμα της συζήτησης.

Ο εθνικιστής Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν υπερασπίστηκε τον Τραμπ και στήριξε την όλη προσέγγιση του Αμερικανού προέδρου στις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία που -μέχρι στιγμής- αποκλείουν το Κίεβο και την Ευρώπη.

Μετά το ναυάγιο του Λευκού Οίκου μάλιστα έγραψε στο Χ: «Ο Τραμπ «στάθηκε γενναία υπέρ της ειρήνης – ακόμα κι αν ήταν δύσκολο για πολλούς να το χωνέψουν».

Το εύρος των υπό συζήτηση θεμάτων και η διαφαινόμενη έλλειψη ενότητας σημαίνει ένα πράγμα: Πρόκειται για μια σύνοδο κορυφής που μπορεί να κυλήσει προς… αρκετές κατευθύνσεις.

Οι ηγέτες των 27 θα πρέπει να σκεφτούν πώς θα ανακατευθύνουν γρήγορα τους πόρους για να ενισχύσουν τους εθνικούς στρατούς και ταυτόχρονα να επιδείξουν υποστήριξη προς στην Ουκρανία, επιβεβαιώνοντας -για παράδειγμα- την ενταξιακή της πορεία. Θα προσπαθήσουν επίσης να υπογραμμίσουν την αποστροφή τους για το καθεστώς του Βλαντιμίρ Πούτιν, συμπεριλαμβανομένης ίσως μιας δέσμευσης για έναν ακόμη γύρο κυρώσεων.

Κοντολογίς, όλο αυτό δεν θα είναι καθόλου εύκολο.

Περιμένοντας να… πεθάνει ο Τραμπ

Η στρατιωτική χρηματοδότηση δεν ήταν παραδοσιακά θέμα που απασχολούσε την ΕΕ. Αλλά τώρα οι ηγέτες θα πρέπει να βρουν τρόπους με τους οποίους να μπορούν να διαχειριστούν τα πράγματα σε κεντρικό επίπεδο.

«Οι αμυντικές δαπάνες γίνονται πλέον σταθερό κόστος», δηλώνει Ευρωπαίος διπλωμάτης. «Έχουμε σβήσει τον ήλιο και τώρα πρέπει να πληρώνουμε καθημερινά για τη θέρμανση… Κάθε μέρα πρέπει να πληρώνουμε για πυρομαχικά, τουλάχιστον για αρκετά χρόνια, μέχρι να… πεθάνει ο Τραμπ».

Ένα από τα πρώτα θέματα που θα εξετάσουν οι ηγέτες είναι το σχέδιο της φον ντερ Λάιεν για 800 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον αμυντικών δαπανών τα επόμενα χρόνια.

Το σχέδιο της φον ντερ Λάιεν προβλέπει τη χρηματοδότηση ενός πανευρωπαϊκού εξοπλισμού σε τομείς όπως η αεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα, τα συστήματα πυροβολικού, οι πύραυλοι, τα πυρομαχικά, τα drones και άλλες στρατιωτικές ανάγκες.

Θέματα πρωτοφανή δηλαδή για μια ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής

Η Κομισιόν προτείνει επίσης τη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ για τις αμυντικές δαπάνες ώστε να επιτραπεί στις κυβερνήσεις να ενισχύσουν τον στρατό τους, χωρίς να κινδυνεύουν με δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Είναι η λεγόμενη ρήτρα διαφυγής

Διπλωμάτες και αξιωματούχοι της ΕΕ εξακολουθούν να εξετάζουν τις λεπτομέρειες των προτάσεων, αλλά συνολικά τις περιγράφουν ως ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

«Η Φον ντερ Λάιεν προσπαθεί να πιάσει τον ταύρο από τα κέρατα», είπε ένας Γάλλος υπουργός. «Αλλά μπορεί να ακολουθήσει η τεχνοκρατική δομή της ΕΕ;»

Οι ηγέτες αναμένεται επίσης να συζητήσουν πώς να χρησιμοποιήσουν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Αν και οι τόκοι που προκύπτουν από τα περιουσιακά στοιχεία αξίας 200 δισεκατομμυρίων ευρώ χρησιμοποιούνται ήδη για τη χρηματοδότηση της βοήθειας, χώρες όπως η Γαλλία ενστερνίζονται την πιο αμφιλεγόμενη ιδέα της κατάσχεσης των περιουσιακών στοιχείων, παρόλο που οι αντίπαλοι του σχεδίου λένε ότι θα συναντήσει νομικά εμπόδια και να προκαλέσει οικονομική αστάθεια.

Η άρνηση της Ουγγαρίας

Σιγοβράζει επίσης η μάχη για την αποστολή ακόμη περισσότερης στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία. Οι αξιωματούχοι που μίλησαν στο Politico αναμένουν να συμπεριληφθεί στη δήλωση της συνόδου το σχέδιο που ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα από την «ΥΠΕΞ» της ΕΕ Κάγια Κάλλας για αποστολή στην Ουκρανία ενίσχυσης που αφορά το πυροβολικό, και άλλο εξοπλισμό όπως συστήματα αεράμυνας, πυραύλους και drones.

Αν και το οριστικό ανακοινωθέν της Συνόδου δεν πρόκειται να εμφανιστεί μέχρι το τέλος αυτής, το τελευταίο προσχέδιο που κυκλοφόρησε το βράδυ της Τρίτης καλούσε τους υπουργούς να βρουν έναν τρόπο να διασφαλίσουν ότι οι αποστολές όπλων θα προχωρήσουν. Αξιωματούχοι λένε ότι η Ουγγαρία αρνείται να συμφωνήσει με αυτό.

Με πληροφορίες από Politico