CIA: Με εντολή Τραμπ κόπηκε η υποστήριξη στην Ουκρανία

«Ο Τραμπ είχε μια πραγματική απορία, εάν ο πρόεδρος Ζελένσκι ήταν αφοσιωμένος στην ειρηνευτική διαδικασία και είπε ας σταματήσουμε τη στήριξη», είπε ο Ράτκλιφ μιλώντας στο Fox Business.

Ωστόσο ο ίδιος παρέπεμψε στην πρόσφατη απάντηση – αναδίπλωση του Ζελένσκι και είπε: «Ως εκ τούτου, νομίζω ότι τόσο στο στρατιωτικό μέτωπο όσο και στο μέτωπο των πληροφοριών», η απόφαση για παύση της υποστήριξης μπορεί να αλλάξει».

Ο Ράτκλιφ εξέφρασε την ελπίδα του ότι αυτό μπορεί σύντομα αυτό θα συμβεί και τόνισε τη δέσμευσή του να συνεργαστεί με την Ουκρανία για την επίτευξη ειρήνης, μετά και την επιστολή του Ουκρανού προέδρου προς τον Τραμπ.

«Και νομίζω ότι θα δουλέψουμε δίπλα-δίπλα με την Ουκρανία καθώς πρέπει να απωθήσουμε την επιθετικότητα που υπάρχει εκεί, να δημιουργήσουμε μια καλύτερη κατάσταση για τον κόσμο και να προχωρήσουν αυτές οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις», κατέληξε ο διευθυντής της CIA.

Τις πληροφορίες για παύση της αμερικανικής στήριξης μετέδωσαν αρχικά οι Financial Times, επικαλούμενοι αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Σύμφωνα με τους FT, δύο αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι η Ουάσινγκτον πάγωσε τους διαύλους ανταλλαγής πληροφοριών με το Κίεβο. Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να ανταλλάσσει πληροφορίες για την Ρωσία και την Ουκρανία με στενούς συμμάχους, όπως η Βρετανία.

Ukraine continues to receive intelligence from the US, an official in Kyiv told Bloomberg News on Wednesday, speaking on condition of anonymity https://t.co/NRrHZ2bEB6

— Bloomberg Politics (@bpolitics) March 5, 2025