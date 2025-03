ΜΜΕ Λιβάνου: Δύο τραυματίες από επιδρομές ισραηλινών drones σε όχημα

«Τα ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πραγματοποίησαν περισσότερες από μία επιθέσεις σε όχημα στη Ρας Νακούρα, κοντά σε σκουπιδότοπο» νότια μιας ειρηνευτικής θέσης των Ηνωμένων Εθνών, αναφέρει το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (NNA).

«Δύο αδέρφια που μάζευαν παλιοσίδερα» τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, προσθέτει.

Δεν υπάρχει άμεσο σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό.

Τα πλήγματα έρχονται μια ημέρα αφότου ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι σκότωσε έναν διοικητή του ναυτικού της Χεζμπολάχ στο νότο, κατηγορώντας τον ότι παραβίασε την εκεχειρία της 27ης Νοεμβρίου.

An Israeli drone strikes a vehicle in Naqura, southern Lebanon, on three separate occasions. pic.twitter.com/nYI8RispYP

— Josep Goded (@josepgoded) March 5, 2025