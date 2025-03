Οι ΗΠΑ διακόπτουν τη συνεργασία με την Ουκρανία και σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών

Την πληροφορία μεταδίδουν οι Financial Times, επικαλούμενοι αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Σύμφωνα με τους FT, δύο αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι η Ουάσινγκτον πάγωσε τους διαύλους ανταλλαγής πληροφοριών με το Κίεβο.

Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να ανταλλάσσει πληροφορίες για την Ρωσία και την Ουκρανία με τους στενούς συμμάχους των ΗΠΑ, όπως η Βρετανία.

Αντίθετη είναι ωστόσο η πληροφορία που μεταδίδει δημοσιογράφος του Bloomberg: Επικαλούμενος αξιωματούχο στο Κίεβο, ο δημοσιοργάφος έκανε γνωστό μέσω του Χ ότι η Ουκρανία συνεχίζει να λαμβάνει πληροφορίες από τις ΗΠΑ.

Ukraine continues to receive intelligence from the US, an official in Kyiv told Bloomberg News on Wednesday, speaking on condition of anonymity https://t.co/NRrHZ2bEB6

— Bloomberg Politics (@bpolitics) March 5, 2025