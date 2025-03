Τραμπ για Ζελένσκι: Μου έστειλε επιστολή, είναι έτοιμος για συμφωνία

Στην πρώτη από την επανεκλογή του ομιλία ενώπιον του Κογκρέσου υπογράμμισε πως στόχος του είναι να τερματίσει τη βάρβαρη σύγκρουση, επέκρινε την Ευρώπη, λέγοντας ότι έχει ξοδέψει περισσότερα χρήματα για το ρωσικό πετρέλαιο παρά για την υποστήριξη της Ουκρανίας, ενώ τόνισε πως οι ΗΠΑ έχουν δώσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια.

JUST IN: In his address to Congress, Pres. Trump said Ukrainian Pres. Zelenskyy sent him a letter today indicating that he was ready to come back to the negotiating table and was willing to sign an agreement to give the U.S. Ukraine’s rare materials. https://t.co/P5MoAxDkHo pic.twitter.com/CsFJOF8yjf

