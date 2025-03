Η πιο συγκινητική στιγμή κατά την ομιλία Τραμπ: Ο 13χρονος καρκινοπαθής που έγινε…πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την επιβολή της θανατικής ποινής σε όσους δολοφονούν αστυνομικούς και κάλεσε το Κογκρέσο να περάσει αυστηρότερους νόμους για τους υπότροπους εγκληματίες.

Στη συνέχεια, απευθύνθηκε σε ένα από τα νεότερα μέλη του ακροατηρίου—τον 13χρονο DJ Daniel, ο οποίος, όπως είπε ο Τραμπ, «πάντα ονειρευόταν να γίνει αστυνομικός».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ο Ντάνιελ διαγνώστηκε με καρκίνο στον εγκέφαλο το 2018 και του είχαν δώσει μόνο πέντε μήνες ζωής. «Απόψε, θα σου κάνουμε τη μεγαλύτερη τιμή απ’ όλες», του είπε.

Pres. Trump gave 13-year-old Devarjaye “DJ” Daniel, who aspires to become a police officer but was diagnosed with brain cancer in 2018, “the biggest honor of them all” by asking the Secret Service to “officially” make the teen an agent of the U.S. Secret Service. pic.twitter.com/dC1D8PqW81

— ABC News (@ABC) March 5, 2025