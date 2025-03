Προειδοποίηση Τραμπ στους δημοσίους υπαλλήλους: Αποξηραίνουμε τον βούρκο – Όσοι αντισταθούν, θα απολυθούν

Αναφέροντας την «εντολή για τολμηρές και βαθιές αλλαγές» κατά την ομιλία του ενώπιον του Κογκρέσου, ο Τραμπ επιτέθηκε στους κανονισμούς και τις εγκρίσεις χρέους που καθυστερούν τις λειτουργίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος επιδιώκει να μετασχηματίσει το μέγεθος και το εύρος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης από την ανάληψη των καθηκόντων του, δίνοντας την εξουσία στον Έλον Μασκ και το Υπουργείο Αποτελεσματικότητας της Κυβέρνησης για να περικόψουν τις δαπάνες.

“Thank you, Elon.”

Pres. Trump touts the Department of Government Efficiency and Elon Musk during his joint speech to Congress.https://t.co/nJoWU2sQGU pic.twitter.com/q20JABOBzP

— ABC News (@ABC) March 5, 2025