Επικοινωνία Ζελένσκι – Μερτς: «Συντονίσαμε τις θέσεις μας και εκτιμώ την υποστήριξή του»

«Συντονίσαμε τις θέσεις μας και εκτιμώ την υποστήριξή του. Η Ουκρανία εκτιμά ιδιαίτερα τις προσπάθειες της Γερμανίας να αποκαταστήσει την ευρωπαϊκή ασφάλεια και να προστατεύσει ζωές στη χώρα μας», έγραψε ο πρόεδρος της Ουκρανίαςστο X μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μερτς.

Had a productive conversation with the leader of the CDU party, which won the Bundestag elections, @_FriedrichMerz. We coordinated our positions and I appreciate his support.

Ukraine highly values Germany’s efforts to restore European security and protect lives in our country.…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2025