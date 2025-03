ReArm Europe: 800 δισ. ευρώ για την ευρωπαϊκή Άμυνα κινητοποιεί η Κομισιόν

«Το πραγματικό ερώτημα που έχουμε μπροστά μας είναι εάν η Ευρώπη είναι έτοιμη να ενεργήσει τόσο αποφασιστικά όσο η κατάσταση επιτάσσει. Και εάν η Ευρώπη είναι έτοιμη και ικανή να δράσει με την ταχύτητα και τη φιλοδοξία που χρειάζεται. Στις διάφορες συναντήσεις των τελευταίων εβδομάδων –πιο πρόσφατη πριν από δύο ημέρες στο Λονδίνο– η απάντηση από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ήταν τόσο ηχηρή όσο και ξεκάθαρη. Είμαστε σε μια εποχή επανεξοπλισμού. Και η Ευρώπη είναι έτοιμη να αυξήσει μαζικά τις αμυντικές της δαπάνες. Τόσο, για να ανταποκριθούμε στη βραχυπρόθεσμη επείγουσα ανάγκη να δράσουμε και να στηρίξουμε την Ουκρανία, αλλά και να αντιμετωπίσουμε τη μακροπρόθεσμη ανάγκη να αναλάβουμε πολύ μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική μας ευρωπαϊκή ασφάλεια».

Το σχέδιο προβλέπει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για την εθνική δημόσια χρηματοδότηση της άμυνας μέσω της ρήτρας διαφυγής, ένα νέο μέσο για δάνεια προς τις χώρες της ΕΕ για τις αμυντικές ικανότητες που χρειάζονται περισσότερο, πιο ευέλικτη χρήση της χρηματοδότησης της ΕΕ για αμυντικές επενδύσεις και περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια που θα κινητοποιηθούν μέσω της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

We are living in dangerous times.

Europe‘s security is threatened in a very real way.

Today I present ReArm Europe.

A plan for a safer and more resilient Europe ↓ https://t.co/CYTytB5ZMk

