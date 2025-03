Φον ντερ Λάιεν: Πιο χαλαρή συμμόρφωση με τους στόχους εκπομπών CO2 για τα νέα αυτοκίνητα

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε σχετική συνέντευξη τύπου πρότεινε την άμβλυνση των στόχων για τις εκπομπές ρύπων των αυτοκινητοβιομηχανιών μετά από συνάντηση με εκπροσώπους του κλάδου. Εάν το σχέδιο προχωρήσει, οι τρέχουσες ετήσιες αναθεωρήσεις των εκπομπών CO2 θα εξαφανιστούν και οι κατασκευαστές οχημάτων θα έχουν στη διάθεσή τους έως και τρία χρόνια για να επιτύχουν τους στόχους τους.

Η πρόεδρος της Κομισιον δήλωσε ότι αυτόν τον μήνα θα προτείνει μια «συγκεκριμένη τροποποίηση» του κανονισμού που διέπει τα πρότυπα εκπομπών CO2 για τα νέα αυτοκίνητα. «Αντί της ετήσιας συμμόρφωσης, οι εταιρείες θα έχουν τρία χρόνια για να επιτύχουν τους νέους στόχους. Έτσι, η βιομηχανία θα απελευθερωθεί από τα όρια εκπομπών για τα νέα οχήματα που τέθηκαν σε ισχύ φέτος και τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε βαριά πρόστιμα για τις εταιρείες τους».

Η κίνηση αυτή πραγματοποιείται μετά τη δεύτερη συνάντηση του «Στρατηγικού διαλόγου για το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας», στο πλαίσιο του οποίου οι εκπρόσωποι του κλάδου ζητούν αλλαγές στους κανόνες της ΕΕ για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, προκειμένου να αποφευχθούν οι κυρώσεις και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων προειδοποιεί εδώ και καιρό για μια ορισμένη «αίσθηση του επείγοντος».

More innovative. More competitive.

Our Action Plan on Wednesday will focus on a thriving European car industry.

It is not the end of the road for our Strategic Dialogue with the sector.

We will keep on working and engaging ↓ https://t.co/a6gL5BS5HK

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 3, 2025