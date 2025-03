Ο Τραμπ «παγώνει» τη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία

«Παγώσαμε και επανεξετάζουμε τη βοήθειά μας για να βεβαιωθούμε ότι συμβάλλει σε μια λύση», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

«Ο πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι επικεντρώνεται στην ειρήνη. Χρειαζόμαστε και οι εταίροι μας να είναι αφοσιωμένοι σε αυτόν τον στόχο», πρόσθεσε .

Η κίνηση κατά της Ουκρανίας ακολούθησε την επίθεση που εξαπέλυσε τόσο ο Τραμπ όσο και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντ. Βανς κατά του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, στο Οβάλ Γραφείο.

Η απόφαση Τραμπ επεκτείνεται σε όλα τα οπλικά συστήματα που δεν βρίσκονται ακόμη σε ουκρανικό έδαφος, συμπεριλαμβανομένου του υλικού που είναι ήδη προς μεταφορά ή στην Πολωνία και περιμένει για να δοθεί στην Ουκρανία.

