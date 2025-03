Reuters: Σχέδιο για πιθανή ελάφρυνση των κυρώσεων στη Ρωσία αναζητεί ο Λευκός Οίκος

Κατά τις ίδιες πηγές, ο Λευκός Οίκος ζήτησε από τα υπουργεία Εξωτερικών και Οικονομικών να συντάξουν έναν κατάλογο κυρώσεων που θα μπορούσαν να ελαφρυνθούν, ενόψει των επαφών Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων τις επόμενες ημέρες, στο πλαίσιο των ευρύτερων συνομιλιών για τη βελτίωση των διπλωματικών και οικονομικών σχέσεων Ουάσιγκτον – Μόσχας.

Σύμφωνα με το Reuters, δεν είναι επί του παρόντος σαφές τι θα μπορούσε να ζητεί ο Λευκός Οίκος ως αντάλλαγμα για τυχόν ελάφρυνση των κυρώσεων. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από την πλευρά των ΗΠΑ ή της Ρωσίας.

Ο Τραμπ τον Ιανουάριο απείλησε να κλιμακώσει τις κυρώσεις στη Ρωσία εάν ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν ήταν διατεθειμένος να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ωστόσο πιο πρόσφατα, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν αναφερθεί ανοιχτά στο ενδεχόμενο χαλάρωσης των κυρώσεων στη Μόσχα, ενώ και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος είπε σε δημοσιογράφους στις 26 Φεβρουαρίου ότι οι ρωσικές κυρώσεις θα μπορούσαν να χαλαρώσουν «κάποια στιγμή».

Το Reuters αναφέρει ότι δεν είναι σαφές ποιες κυρώσεις θα εξέταζε πρώτα η κυβέρνηση Τραμπ να άρει, ενώ επισημαίνει πως ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να εκδώσει εκτελεστικό διάταγμα που θα επέτρεπε στην κυβέρνησή του να ξεκινήσει τη διαδικασία χαλάρωσης ορισμένων κυρώσεων, αλλά θα πρέπει επίσης να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για την άρση των μέτρων σε ορισμένες οντότητες.

The United States is drawing up a plan to potentially give Russia sanctions relief as President Donald Trump seeks to restore ties with Moscow and stop the war in Ukraine, a US official and another person familiar with the matter told Reuters https://t.co/G9BNZ5LlcE

