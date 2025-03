Μανχάιμ: Οι πρώτες εικόνες από το σημείο, όπου αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος (βίντεο, φωτογραφίες)

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, ενώ αρκετοί ακόμη έχουν τραυματιστεί.

Στα social media έχουν ήδη ανέβει τα πρώτα βίντεο και οι φωτογραφίες από το σημείο. Ένας ύποπτος έχει συλληφθεί, αλλά δεν υπάρχει καμία πληροφορία για την ταυτότητά του.

In Mannheim, Germany, police have cordoned off the city center. Multiple people are injured. The driver has been arrested. The background of the incident is still unclear. pic.twitter.com/kY5h1zxUaV

— Update NEWS (@UpdateNews724) March 3, 2025