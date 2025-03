Γιατί ο Τραμπ έκοψε τις συνδρομές των ΗΠΑ στο Politico

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ένας από τους σημαντικότερους πελάτες της ενημερωτικής ιστοσελίδας Politico. Από το 2016 έχει λάβει περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ως συνδρομές και διαφημίσεις από διάφορα υπουργεία και υπηρεσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες -ειδικά επί προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Αλλά τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να ακυρώσει τις συνδρομές.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ ανακοίνωσε ότι το Politico μόνο πέρυσι,είχε λάβει περισσότερα από 8 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως για συνδρομές . Και αυτές θα ακυρωθούν. «Είναι σπατάλη των χρημάτων των φορολογουμένων», υποστήριξε.

Η διάσημη ιστοσελίδα δεν είναι το μόνο μέσο ενημέρωσης που μπήκε στο στόχαστρο του Τραμπ. Την περασμένη εβδομάδα, η Washington Post αποκάλυψε ότι το Στέητ Ντηπάρτμεντ είχε εκδώσει εντολή να ακυρωθούν όλες οι συνδρομές σε μη βασικά μέσα ενημέρωσης που είχαν συναφθεί με το υπουργείο.

Η κυβέρνηση Τραμπ και ειδικά ο επικεφαλής της Επιτροπής Αποτελεσματικότητας, Έλον Μασκ, κατηγορούν τις αρχές και τα υπουργεία των ΗΠΑ ότι ξόδεψαν για χρόνια, εκατομμύρια δολάρια από τα χρήματα των φορολογουμένων για συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά, πρακτορεία ειδήσεων και υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης.

Ο Τραμπ και ο Μασκ βλέπουν τα ενίοτε υπέρογκα ποσά, ως ένα σύστημα αμοιβαίας διαπλοκής μεταξύ των μέσων ενημέρωσης και της πολιτικής για τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης.

Στον ίδιο όμιλο με την Bild

Ως ιδιαίτερα κραυγαλέο παράδειγμα της αμφιλεγόμενης αυτής πρακτικής, ο Λευκός Οίκος επέλεξε ένα μέσο ενημέρωσης του οποίου η μητρική εταιρεία εδρεύει στη Γερμανία, από το 2021: το Politico. Η ιστοσελίδα αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη στρατηγική εκδοτική επένδυση του γερμανικού ομίλου Axel Springer τα τελευταία 20 χρόνια. Ο όμιλος ελέγχει επίσης τις εφημερίδες Bild και Die Welt και πολλά άλλα μέσα ενημέρωσης.

Η ιστοσελίδα , η οποία ιδρύθηκε το 2011, επιβιώνει -όπως λένε οι πολέμιοί της-κυρίως από ακριβές συνδρομές που μπορούν να ληφθούν μόνο από οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών υπηρεσιών. Οι τιμές είναι σημαντικές: Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, μια μόνο συνδρομή κοστίζει τουλάχιστον 10.000 δολάρια,ετησίως.

Οι πελάτες λαμβάνουν αναλυτικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο και εξειδικευμένα εργαλεία και λογισμικό για πολιτική έρευνα και δικτύωση: «Είτε είστε λομπίστες, σύμβουλος, στρατηγικός ή αναλυτής, το Politico Pro προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για επιτυχημένη χάραξη πολιτικής», είναι η διαφήμιση της ιστοσελίδας.

Η αντίδραση της ιστοσελίδας

Το Politico αντέδρασε στις κατηγορίες του Λευκού Οίκου και κατηγόρησε έμμεσα τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για διάδοση ψευδών πληροφοριών. «Το Politico ήταν το αντικείμενο συζήτησης στο X αυτή την εβδομάδα. Κάποια από αυτά τα δημοσιεύματα ήταν ανενημέρωτα, και μερικά ήταν απλά λάθος», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ιστοσελίδα.

«Δεν έχουμε λάβει ποτέ κρατικά χρήματα – ούτε επιδοτήσεις, ούτε επιχορηγήσεις, ούτε οικονομική στήριξη». Πάνω από το 90% των συνδρομητών του Politico είναι ιδιώτες – επομένως δεν υπάρχει εξάρτηση από κρατικούς πόρους.

Ορισμένα μέσα ενημέρωσης που υπερασπίστηκαν το Politico ανέφεραν ότι η πύλη μέσων ενημέρωσης είχε λάβει μόνο 44.000 δολάρια από τον οργανισμό αναπτυξιακής βοήθειας USAID. Δεν μπορεί να τεθεί θέμα εξάρτησης. Αλλά αυτό είναι μόνο ένα μέρος της αλήθειας: τα περισσότερα χρήματα προήλθαν από άλλες αρχές των ΗΠΑ για συνδρομές στην υπηρεσία “Politico Pro”.

Σχέση με τους Δημοκρατικούς;

Το Politico έχει ωφεληθεί πάντως ιδιαίτερα από κονδύλια της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Η ιστοσελίδα έλαβε περίπου 6,5 εκατομμύρια δολάρια κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ από το 2017 έως το τέλος του 2020.

Το ποσό αυτό αυξήθηκε σε περισσότερα από 26 εκατομμύρια δολάρια μεταξύ 2021 και 2024, επί θητείας Μπάιντεν).

Το Politico δεν βλέπει πρόβλημα σε αυτό και κάνει λόγο για πελατοκεντρική, εκθετική ανάπτυξη ενός εξαιρετικού προϊόντος:«Στην πραγματικότητα, τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα του Politico Pro αυξήθηκαν ταχύτερα κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβέρνησης Τραμπ (53% ) από ό,τι κατά τη διάρκεια των ετών Μπάιντεν (25%)», δήλωσε εκπρόσωπος της ιστοσελίδας στην Berliner Zeitung. Όμως, παρόλο που η σχετική ανάπτυξη ήταν υψηλότερη επί πρώτης θητείας Τραμπ, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι απόλυτες πληρωμές ήταν συνολικά πολύ υψηλότερες υπό τον Μπάιντεν.

Η ιστοσελίδα θεωρείται πάντως ιδιαίτερα σημαντικός παίκτης στο τμήμα των μέσων ενημέρωσης της Ουάσιγκτον και των Βρυξελλών λόγω της υπηρεσίας Politico Pro και ήταν ιδιαίτερα καλά δικτυωμένη με τις δομές των Δημοκρατικών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για την ιστορία, το Politico έχει λάβει περισσότερα χρήματα από πολλά άλλα ΜΜΕ από τις Αμερικανικές υπηρεσίες : οι πληρωμές για τις υπηρεσίες του Politico που πραγματοποιούν οι αμερικανικές αρχές από το 2016 υπερβαίνουν σημαντικά τις συγκρίσιμες δαπάνες για μέσα όπως οι New York Times (2,4 εκατομμύρια δολάρια) ή οι Financial Times (13,8 εκατομμύρια δολάρια). Απλά ,εφημερίδες όπως οι New York Times απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό, ενώ το Politico Pro πουλά αποκλειστικές πληροφορίες απευθείας σε πολιτικούς παράγοντες.

Οι πληρωμές

Το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ (HHS) πλήρωσε στο Politico το υψηλότερο ποσό για συνδρομές – σχεδόν επτά εκατομμύρια δολάρια. Ακολουθούν το Υπουργείο Ενέργειας (DOE) με περίπου 4,1 εκατομμύρια δολάρια και το Υπουργείο Εσωτερικών (DOI) με περίπου 3,3 εκατομμύρια δολάρια.

Οι υπόλοιπες πληρωμές κατανέμονται μεταξύ 16 άλλων αρχών, όπως το Πεντάγωνο, το Υπουργείο Εργασίας και η NASA, μεταξύ άλλων.

Οι περισσότερες συναλλαγές είναι δημόσια προσβάσιμες: Μπορούν να βρεθούν στην κυβερνητική πλατφόρμα Usaspending.gov , μια βάση δεδομένων που κάνει διαφανείς τις πληρωμές από ομοσπονδιακούς φορείς και υπουργεία.

«Αγοράζουν» ρεπορτάζ;

Με τους ισχυρισμούς του Ελον Μασκ ότι πολλά μέσα ενημέρωσης λαμβάνουν τακτικά χρήματα από αυτούς που υποτίθεται ότι τα ελέγχουν, τίθεται βέβαια το ερώτημα: Μπορεί μια κυβέρνηση να «αγοράσει» ευνοϊκά ρεπορτάζ ακόμη και στη δημοκρατική Δύση;

Μέσα ενημέρωσης που δέχθηκαν επίθεση, όπως η Washington Post , το Reuters, το Associated Press και οι New York Times, αρνούνται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς. Λένε ότι είναι απολύτως φυσιολογικό για τις κρατικές υπηρεσίες να εγγράφονται ως συνδρομητές σε μέσα ενημέρωσης σε μεγάλη κλίμακα, επειδή πρέπει να λαμβάνουν αξιόπιστες πληροφορίες.

Αλλά ο Λευκός Οίκος δεν το βάζει κάτω: «Φαίνεται ότι δισεκατομμύρια δολάρια έχουν κλαπεί από την USAID και άλλους οργανισμούς, πολλά από αυτά πηγαίνουν ως «δωροδοκίες» σε μέσα ενημέρωσης για να πουν καλές ιστορίες για τους Δημοκρατικούς», έγραψε ο Τραμπ στις 6 Φεβρουαρίου στο ιδιωτικό του δίκτυο Truth Social.

Όπως αναφέρουν μάλιστα οι Financial Times , ο Λευκός Οίκος έδωσε εντολή στη Γενική Διοίκηση Υπηρεσιών, η οποία διαχειρίζεται την ομοσπονδιακή περιουσία, να τερματίσει «κάθε σύμβαση με τα μέσα ενημέρωσης». Οι FT επικαλούνται ένα εσωτερικό email: «Η λίστα περιελάμβανε συμβόλαια με Politico, Bloomberg, Financial Times και άλλους».

Πιθανές απώλειες εσόδων από ακυρωμένες συνδρομές θα προκαλέσουν προβλήματα στις επηρεαζόμενες εταιρείες των ΜΜΕ: πολλά μέσα ενημέρωσης έχουν χάσει αναγνώστες και θεατές τα τελευταία χρόνια. Και τώρα πρέπει να επανεφεύρουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο.