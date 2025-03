Μαρκ Ρούτε: Για να διατηρηθεί το ΝΑΤΟ ισχυρό, η Ευρώπη θα πρέπει να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες

Μάλιστα, παρέθεσε τρία βασικά σημεία, το πρώτο από τα οποία ήταν να πει πως «όλοι στην Ευρώπη θα χρειαστεί να δώσουν περισσότερα» για να στηρίξουν την Ουκρανία.

Και πρόσθεσε ότι «όλοι θέλουμε μια ειρηνευτική συμφωνία και πρέπει να διαρκέσει», ενώ υπογράμμισε ότι η Ευρώπη «ορθώνει ανάστημα πραγματικά εδώ».

Τέλος, ο Ρούτε επανέλαβε ότι «για να διατηρηθεί το ΝΑΤΟ ισχυρό, η Ευρώπη θα πρέπει να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες».

Very positive heading into today’s meeting in London. Three key points:

1. Support Ukraine today. All in Europe will need to give more

2. We all want a peace deal, and it has to last. Europe is really stepping up here

3. To keep NATO strong, Europe will increase defence spending pic.twitter.com/ZMLu3ncXM2

