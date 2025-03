Κοινό βηματισμό αναζητεί η Ευρώπη στο Λονδίνο – Γαλλοβρετανικό σχέδιο εκεχειρίας στη Σύνοδο για την Ουκρανία

Ήδη έχει προσέλθει η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι που είχε νωρίτερα διμερή συνάντηση με τον Βρετανό πρωθυπουργό στη Ντάουνινγκ Στριτ, ενώ θα συμμετάσχουν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό, της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα. Οι ηγέτες της Δανίας, της Νορβηγίας, της Φινλανδίας και της Ρουμανίας θα ειναι επίσης εκεί.

Σύμφωνα με τη Ντάουνινγκ Στριτ, η σημερινή σύνοδος θα επικεντρωθεί «στην ενίσχυση της θέσης της Ουκρανίας σήμερα, περιλαμβανομένης της συνεχιζόμενης στρατιωτικής υποστήριξης (προς της χώρα) και της άσκησης αυξημένης οικονομικής πίεσης στη Ρωσία». Οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν επίσης «την ανάγκη η Ευρώπη να αναλάβει τον ρόλο της στον τομέα της άμυνας», μπροστά στον κίνδυνο να αρθεί η στρατιωτική και πυρηνική αμερικανική ομπρέλα.

Υπάρχουν όμως κάποιες αξιοσημείωτες απουσίες: Οι χώρες της Βαλτικής.

Φέρεται μάλιστα να υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια με την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να μην προσκαλέσει τους ηγέτες των χωρών στη Σύνοδο Κορυφής, σύμφωνα με ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή, γεγονός που ανάγκασε τον Στάρμερ να «απολογηθεί» δηλώνοντας ότι «η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία είναι βασικοί εταίροι του Ηνωμένου Βασιλείου» και να υποσχεθεί «στενή συνεννόηση» τις επόμενες ημέρες.

Νωρίτερα, με συνέντευξη που παρεχώρησε στο BBC, o Κιρ Στάρμερ γνωστοποίησε ότι Λονδίνο και Παρίσι θα εργαστούν από κοινού «πάνω σε ένα σχέδιο για τον τερματισμό των μαχών» στο ουκρανικό μέτωπο, το οποίο, ακολούθως, θα παρουσιαστεί στις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οπως ο ίδιος ανέφερε, έπειτα από συνομιλίες που είχε με τους προέδρους των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν «συμφωνήσαμε η Βρετανία μαζί με τη Γαλλία και ίσως μία ή δύο άλλες χώρες να συνεργαστούν με την Ουκρανία πάνω σε ένα σχέδιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων. Στη συνέχεια θα συζητήσουμε το σχέδιο αυτό με τις ΗΠΑ», επεσήμανε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

"Nobody wanted to see that"

UK PM Keir Starmer says he has spoken to both Ukraine's President Zelensky and US President Donald Trump since their confrontation in the Oval Office, which he says displayed "a lot of tension"

#BBCLauraK https://t.co/Qc14PAI113 pic.twitter.com/mA579EZI1y

— BBC Politics (@BBCPolitics) March 2, 2025